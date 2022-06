¿Toñita deja ‘Las Estrellas bailan en Hoy’? Entre lágrimas la cantante agradece el apoyo que recibió por parte de sus seguidores, pero asegura que ya no puede seguir en el concurso de baile del programa Hoy.

De manera sorpresiva Toñita, quien recientemente aseguró que reforzó con sexo su amistad con Yahir, realizó una transmisión en vivo en donde se mostró harta de las críticas que ha recibido durante su participación en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’.

Visiblemente afectada la cantante de 41 años de edad se cuestionó los motivos para seguir en un concurso donde no valoran su esfuerzo, pues aún lastimada se ha presentado a bailar.

Toñita anuncia su retiro de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’

Desde que anunció su participación en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, Toñita ha recibido el apoyo de sus seguidores. Sin embargo la cantante ha vivido momentos complicados, como cuando le dio un ataque de ansiedad en el programa.

Tras la salida de Chao, Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, se presentó en la pista de baile con una nueva pareja, Jorge Losa. Sin embargo los jueces cuestionaron sus cargadas en su segunda presentación juntos, recibiendo un total de 21 puntos.

Aunque todavía falta un día para conocer la calificación de todas las parejas, Toñita se mostró inconforme pues considera que no valoran su esfuerzo.

En su transmisión en vivo desde el estacionamiento de la televisora de San Ángel, Toñita anunció su decisión de dejar ‘Las Estrellas bailan en Hoy’.

“Mi gente bonita he decidió retirarme del reality show, ando lastimada, adolorida y por más que te rompas y hagas las cosas pues no les parece” Toñita

Visiblemente molesta, Toñita destacó que ya había explotado y que ahora prefería irse ya que consideraba que era lo mejor pues sentía que las calificaciones no estaban siendo justas.

“Ya exploté, ya me tengo que ir creo que es lo mejor para mí, agradezco a todos los que votaron. No es de cobardes irse en este momento, viendo las críticas de Hoy te das cuenta que nosotros con dolor hicimos las cargadas y aun así no les parece” Toñita

Toñita señaló que no tenía sentido quedarse en un lugar donde no se valoraba su trabajo y esfuerzo, ya que se encontraba lastimada y aun así salió a bailar.

“Para qué continuar en un concurso en donde no notan ni tu esfuerzo, ni tu dolor, ni nada” Toñita

En su video Toñita puntualizó que se encuentra muy molesta, cansada y con mucho dolor, por lo que prefería que otra pareja se quedará.

Toñita le pidió una disculpa a su pareja Jorge, pero destacó que prefiere salir ahora que seguirse lastimando.

“No vale la pena lastimarse, estar mal, no ven tu esfuerzo las cosas que tú estás haciendo. Pido una disculpa por retirarme así” Toñita

Toñita se dice harta de lo que está pasando en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’

Entre lágrimas Toñita señaló que ya le están afectado todas las críticas que ha recibido, pero ya no puede más. La cantante puntualizó que no le tiene que demostrar nada a nadie.

Toñita dejó en claro que no se trataba de un berrinche, pero que ya estaba harta y se sentía impotente de lo que se estaba viviendo dentro de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’.

“Ya bailé lo que tenía que bailar, di lo que tenía que dar. Soy un ser humano, también siento, no soy de palo y me duelen las cosas… por lo menos ustedes vieron que no me raje, aun con dolor y aunque la gente diga por qué si esta lastimada del cuello baila, porque soy una chingona y me esfuerzo” Toñita

En su video Toñita reconoció que no se encontraba bien y no le veía sentido continuar. La cantante destacó que no se le hacía justo que los jueces alabarán a unas personas, mientras que otros que se presentaban con dolor no recibían un aplauso.

“Para que quedarte en un lugar donde no ven tu esfuerzo, tu trabajo, te está jodiendo y te está doliendo y sales con una cara de que no pasó nada. Me está afectando bastante, ya no estoy bien y si no estoy bien para qué continuar, así es que muchas gracias” Toñita

Toñita recalcó que es momento que en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ solo se queden las parejas que si puedan bailar.

Toñita explota tras comentarios en su live: “Chigas a tu madre”

Durante su transmisión en vivo Toñita explotó en contra de las críticas que recibió por parte de los usuarios. Todo pasó cuando se estaba despidiendo que vio un mensaje que la descolocó completamente.

“Chingas a tu madre, yo no tengo porque aguantarte a ti y tus mensajes pedorros” Toñita

Toñita puntualizó que el hecho de que se encontraba llorando no quería decir que era débil. Además le envió un mensaje a sus haters al señalar que ella pudo aguantar nueve semanas en el concurso aun cuando no es su fuerte.

“El hecho que este llorando no quiere decir que esté caída, soy más fuerte y chingona de lo que crees. Aun con dolor sigo de pie, eso nunca en la vida lo vas a aguantar tú así que vayas a chingar a su madre” Toñita

En su video, Toñita puntualizó que solo se va a quedar con la gente que le envíe buenos comentarios pues hay otros que solo buscan molestarla.

“Me quedó con la gente buena, si no tiene nada bueno que decir chingue a su madre. Yo soy una chingona y siempre lo voy a hacer” Toñita

Visiblemente molesta, Toñita dejó en claro que si deja ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ es porque no se le hace justo lo que esta sucediendo y ya tiene mucho dolor.

“El que abandone esto es porque ya no me conviene porque traigo dolor y porque no es justo lo que está sucediendo. No me voy a caer por un comentario negativo” Toñita

Toñita puntualizó que se siente muy orgullosa de lo que ha conseguido, pues sabe que otras personas no hubieran aguantado.

Tras su video, Toñita se negó a hablar con los reporteros que la esperaban afuera.