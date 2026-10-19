Amigos de Richard Riehle confirmaron que murió el pasado 15 de octubre en Los Ángeles; el actor será recordado como el papá Noel de Hollywood.

La muerte de Richard Riehle sorprendió a sus fans y colegas, ya que el actor seguía vigente en el medio.

No existen registros de que Richard Riehle haya padecido alguna enfermedad que afectara su salud a lo largo de su vida o en sus últimos días.

¿De qué murió el actor Richard Riehle? El querido Papá Noel de Hollywood

Según información de TMZ, Richard Riehle murió por causas naturales, pero su familia no ha confirmado el motivo específico.

No existen registros de que Richard Riehle haya padecido alguna enfermedad que haya afectado su salud en los últimos días.

Richard Riehle (Especial )

Richard Riehle tenía 50 años de trayectoria dentro de Hollywood y trabajó en más de 400 proyectos.

Sus últimas películas las realizó en 2026 y fueron Boris is dead y The Cowboy killer.

Además, Richard Riehle actuó por última vez en You Above All y Made Vicious, pero ya no logró ver su estreno.

Richard Riehle será recordado como el Papá Noel de Hollywood

El actor nacido en Wisconsin interpretó diversos personajes en películas y series, pero uno de sus interpretaciones más recordadas son las de Papá Noel.

Richard Riehle dio vida Santa Claus en varias películas como:

The Hebrew Hammer

Our first Christmas

Puppy Star Christmas

The League

Sketchy

Hacked: A double entendre of rage fueled Karma

Actuó como Papá Noel al menos en 10 películas y su proyecto más recordado por ser Santa Claus es Santa Paws: En busca de Santa Claus.

Richard Riehle enfocó su carrera a la comedia y otro de sus personajes más recordados es el de Tom Soykowski en la película Enredados en la oficina.