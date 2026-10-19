Richard Riehle fue un actor estadounidense reconocido por sus numerosos papeles secundarios en proyectos de cine y televisión, entre ellos Office Space, Bridesmaids y Grounded for Life.

El intérprete murió el 15 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California, a los 78 años. De acuerdo con los reportes publicados tras su fallecimiento, falleció por causas naturales.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, Richard Riehle participó en más de 400 producciones de cine y televisión, además de desarrollar una importante carrera en teatro y Broadway.

¿Quién fue Richard Riehle?

Richard Riehle fue un actor estadounidense nacido en Menomonee Falls, Wisconsin, conocido por interpretar principalmente personajes secundarios y de carácter.

Uno de sus papeles más recordados fue el de Tom Smykowski en la comedia Office Space, donde interpretó a uno de los empleados de la empresa Initech.

Muere el actor Richard Riehle (Especial )

También interpretó a Walt Finnerty en la serie Grounded for Life y tuvo participaciones en producciones como Casino, The Fugitive, Wedding Crashers y Bridesmaids.

Además, apareció en distintas entregas de la franquicia Star Trek.

¿Cuántos años tenía Richard Riehle?

Richard Riehle tenía 78 años cuando murió el 15 de octubre de 2026. Nació el 12 de mayo de 1948 en Menomonee Falls, Wisconsin, Estados Unidos.

¿Quién era la esposa de Richard Riehle?

Richard Riehle estaba casado con Jane Latham, con quien contrajo matrimonio el 20 de septiembre de 1970.

¿Qué signo zodiacal era Richard Riehle?

Richard Riehle era Tauro, debido a que nació el 12 de mayo de 1948.

¿Quiénes son los hijos de Richard Riehle?

Richard Riehle y Jane Latham tuvieron cuatro hijos. La familia mantuvo una vida privada alejada de la exposición.

¿Qué estudió Richard Riehle?

Richard Riehle estudió en la Universidad de Notre Dame, donde obtuvo una licenciatura en Speech and Drama: se graduó en 1970.

Después de Notre Dame viajó a Austria para estudiar alemán y posteriormente continuó su formación artística en la Academy of Dramatic Art de Rochester, Michigan.

También obtuvo una Maestría en Bellas Artes (MFA) de la Universidad de Minnesota.

Richard Riehle (Especial )

¿En qué trabajó Richard Riehle?

Richard Riehle desarrolló una carrera de más de cuatro décadas como actor de cine, televisión y teatro.

En televisión participó en series como:

The West Wing

ER

NCIS

Modern Family

Buffy the Vampire Slayer

Star Trek: The Next Generation

En cine apareció en títulos como:

Glory

Fried Green Tomatoes

The Fugitive

Casino

Executive Decision

Deuce Bigalow: Male Gigolo

Wedding Crashers

Bridesmaids