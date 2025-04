¿Qué pasó con Muñeca Diamante de Rubí? Explota al enterarse que marcas de lujo maquilan en China y luego inflan los precios de sus productos.

La implementación de aranceles de Estados Unidos contra China ha sacado a la luz una realidad que ha puesto a las marcas de lujo a temblar.

Y es que a través de las redes sociales fabricantes chinos han expuesto cuánto cuesta realmente producir los productos de marcas de lujo, algo que molestó a Muñeca Diamante de Rubí.

La influencer y empresaria mexicoamericana Muñeca Diamante de Rubí -de 53 años de edad- se ha popularizado en redes sociales al presumir su ropa y accesorios de lujo.

Sin embargo, Muñeca Diamante de Rubí no dudo en explotar al enterarse que marcas de lujo maquilan en China e inflan precios de sus productos.

A través de un video, Muñeca Diamante de Rubí se mostró sumamente molesta pues consideró que las marcas de lujo le habían visto la cara.

Y es que de acuerdo con fabricantes chinos, ahí se realiza la manufactura de productos de lujo para luego ser re-etiquetados en Francia, lo que eleva su precio.

“Bueno dejen les digo que yo no voy a poder dormir esta noche, no voy a poder dormir esta noche, les voy a decir por qué, porque mi cerebro y mi mente todo el día ha estado pensando cómo es posible que hasta hoy los chinos salgan a revelarnos esta barbaridad ¿Cómo es posible que hasta hoy nos digan esto? ¡Nos han visto la cara de tontos!”

Muñeca Diamante de Rubí recordó que ella tiene más de 25 años comprando marcas de lujo como Chanel, Gucci y Louis Vuitton, por lo que tiene una gran inversión en estos productos.

En su video, Muñeca Diamante de Rubí resaltó que con todo el dinero que se ha gastado en bolsas, ropa y accesorios ya se pudo haber comprado un edificio.

“Tengo una inversión grandísima en bolsas, ropa, zapatos… Como yo, millones. Imagínense nada más todo lo que no he gastado. ¡Yo creo que ya me hubiera comprado ese edificio verde con lo que me he dejado en esas marcas!”

Muñeca Diamante de Rubí