A través de su cuenta de Instagram, la influencer mexicana Muñeca Diamante de Rubí denunció haber sufrido un intento de asesinato.

Muñeca Diamante de Rubí, quien se hizo de fama por presumir sus lujos en TikTok, dijo haber sido sorprendida por un hombre armado que iba a bordo de una camioneta blanca de doble cabina.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 6 de noviembre, cuando la influencer cerró su negocio y se dirigía a su casa.

¿Qué le pasó a Muñeca Diamante de Rubí? Denuncia haber sido víctima de intento de asesinato

Desde la camilla de un hospital, Muñeca Diamante de Rubi -de 53 años de edad- informó a sus seguidores que mandaron a asesinarla.

“Saliendo de mi negocio, yo venía rumbo a mi casa, y una troca doble cabina, blanca, me empezó a cerrar el camino, se me echó encima y después me sacó un arma de un calibre grande para tirarme a matar” Muñeca Diamante de Rubí

Afortunadamente, Muñeca Diamante de Rubí reaccionó y piso el acelerador de su vehículo, se pasó los altos, logró escapar, pero mantenerse con vida no fue fácil.

La influencer mexicana impactó su vehículo contra un auto. Ambos carros quedaron inservibles. Fue el dueño del coche dañado quién llamó a la policía pues Muñeca Diamante de Rubí se bajó a pedir ayuda.

Muñeca Diamante de Rubí tuvo que ser trasladada al hospital más cercano. Debido a que se activaron todas las bolsas de aire, la famosa sufrió un fuerte golpe en el rostro por lo que su nariz y sus labios están inflamados.

Policías ya investigan intento de asesinado a Muñeca Diamante de Rubí

“La policía va a investigar quién está detrás de todo esto”, advierte Muñeca Diamante de Rubí, quien da las gracias de que tuvo tiempo de llamar a sus hijos para avisarles lo ocurrido.

Así como logró ver a su atacante y su declaración sirvió para que la policía diera con las placas del vehículo donde viajaban los agresores de Muñeca Diamante de Rubí.

“Ya hay una investigación”, señala la influencer, quien asegura no descansará hasta dar con el paradero de la persona que quiso hacerle daño.

Aseguran que Sol León está detrás del atentado contra Muñeca Diamante de Rubí

A poco de haberse enterado que Muñeca Diamante de Rubí sufrió un atentado, Sol León grabó un video para expresar su sentir sobre lo ocurrido, acción que terminó afectándola.

Esto porque Sol León -de 35 años de edad- aseguró que nadie quiso matar a Muñeca Diamante de Rubí, ya que de haber sido la intención no seguiría con vida por lo que únicamente fue un susto.

El cual habría sido porque la influencer se dedica a hablar mal de otras personas por lo que podría tener muchos enemigos.

Tal declaración enfureció a los seguidores de la influencer, quienes aseguran que fue la vendedora de fajas quién mandó a matarla porque le tiene envidia.

La teoría no le parece descabellada a la influencer mexicana. A través de Chisme No Like, Muñeca Diamante de Rubí recordó que Sol León la amenazó meses atrás e incluso le dijo que le mandaría una pierna humana para asustarla.

“Sabemos que está en el crimen organizado”, advirtió y añadió que curiosamente fue la primera en hablar de su atentado por lo que podría estar involucrada.