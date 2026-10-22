El actor estadounidense Tom Skerritt, famoso por su participación en Top Gun, Alien y Up in Smok, murió a la edad de 93 años.

A través del medio especializado Entertainment Weekly, se informó que la muerte , que tuvo lugar el miércoles 21 de octubre, se originó por causas naturales.

Hasta el momento no hay reportes que lo contradigan; por el contrario, en meses anteriores sus seguidores hablaban de lo lúcido, vital y saludable que lucía el actor a su avanzada edad.

Tom Skerritt (Chris Pizze)

Murió Tom Skerritt, actor de Hollywood ganador del Emmy

La familia de Tom Skerrit se tomó su tiempo para dar a conocer su muerte. Un día después de la pérdida envió un comunicado a The Hollywood Record.

En su escrito, familiares dicen estar desconsolados por la muerte del actor, a quien describen como un ser humano con gran sentido del humor, curiosidad, sabiduría, generosidad y mucho amor.

Quien se preocupaba por fomentar la creatividad, imaginación y narración, pero que también contribuía en el servicio para ayudar a otros a encontrarse y compartir sus propias voces.

Estamos desconsolados por su pérdida. Aunque el mundo conocía a Tom a través de su notable carrera como actor, nosotros lo conocíamos por su humor, curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas. Se preocupaba profundamente por la imaginación, la creatividad, la narración, el servicio comunitario, el apoyo a los veteranos de guerra y la naturaleza. Ayudó a otros a encontrar y compartir sus propias voces. Familia de Tom Skerritt

Tom Skerritt deja un gran legado. Protagonizó muchos proyectos a lo largo de los años, incluyendo:

MASH

Up in Smoke

The Dead Zone

Top Gun

Steel Magnolias

A River Runs Through It

Contact

Tom Skerritt (Agencia México)

Su trayectoria en cine y televisión fue reconocida con un Premio Emmy por su papel principal en la serie dramática Picket Fences.

Su última película, Broke, se estrenó en 2025, cuya participación tuvo gran impacto tras protagonizar en 2021 la película East of the Mountains.