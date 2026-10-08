El actor y director C.W. Morgan murió el 30 de agosto de 2026 a los 72 años. Es recordado por su papel de Hank Loomis en Scream.

C.W. Morgan interpretó al padre de Billy Loomus, uno de los asesinos principales de la primera película de Scream conocido como Ghostface, y reapareció en Scream 3 en el 2000.

Dentro de la trayectoria interpretativa de C.W. Morgan están películas como Metro y The last of his tribe.

¿Quién fue C.W. Morgan? El actor y director

Curtis Wade Morgan, conocido como C.W. Morgan, fue un actor y director nacido en Arizona, Estados Unidos, conocido por su trabajo en Scream y El negociador.

El personaje de C.W. Morgan en Scream fue el pilar de la historia, la cual ya es una franquicia de 7 películas.

Muere C.W. Morgan, actor de Scream, a los 72 años (Especial)

¿Qué edad tenía C.W. Morgan?

C.W. Morgan nació el 25 de junio de 1944; tenía 72 años cuando murió.

¿Quién era la esposa de C.W. Morgan?

No hay información sobre las parejas sentimentales de C.W. Morgan.

¿Qué signo zodiacal es C.W. Morgan?

C.W. Morgan era Cáncer.

¿Cuántos hijos tenía C.W. Morgan?

C.W. Morgan tenía una hija llamada Renata Mcfie.

C.W. Morgan, actor de Scram (Instagram/@c.w._morgan)

¿Qué estudió C.W. Morgan?

Se desconoce el académico de C.W. Morgan.

¿En qué ha trabajado C.W. Morgan?

C.W. Morgan desarrolló su carrera como actor, director y actor de doblaje; uno de sus personajes más conocidos es el de Hank Loomis en la primera película de Scream.

Posteriormente, el personaje de C.W. Morgan apareció de nuevo en Scream 3 y trabajó en producciones como:

The last of his tribe

Metro

Nash Bridges

C.W. Morgan también prestó su voz para el personaje de Bargeld en la serie animada de MTV, Aeon Flux.