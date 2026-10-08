El jueves 8 de octubre de 2026 se dio a conocer públicamente la muerte de C.W. Morgan, actor de Scream, a los 72 años.

Según el medio TMZ en los registros del médico forense se indica que C.W. Morgan murió el pasado 30 de agosto en el condado de Los Ángeles, en Estados Unidos.

El actor de 72 años de edad, fue hallado en un baño de su domicilio.

Esto se sabe sobre la muerte de C.W. Morgan, actor de Scream

Hasta el momento, se desconoce la causa y forma de muerte del actor de Scream, Curtis Wade Morgan.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles reveló que agentes respondieron a llamado para investigar una deceso aparentemente de causas naturales.

Mientras que también se solicitó la intervención del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, quienes recibieron un aviso de emergencia alertando por un hombre adulto inconsciente.

C.W. Morgan, actor de Scream (Instagram/@c.w._morgan)

El actor de Scream no fue trasladado al hospital y de inmediato su caso se canalizó al forense.

Mediante sus redes sociales, la hija de C.W. Morgan, Renata Macfie, publicó un conmovedor mensaje para despedir a su padre, asegurando que su partida dejaba un “vacío inmenso”.

“Nunca encontraré las palabras adecuadas para esta publicación. Perderte ha dejado un vacío inmenso en mi corazón. Ya te extraño infinitamente. Mantendré viva la costumbre de nuestros paseos en coche por Mulholland y nuestras salidas a Starbucks. Me siento agradecida y afortunada de haberte tenido como papá. Mi Guck. Descansa en paz, papi. La vida nunca será igual sin ti ni sin tus chistes inoportunos, esos que heredé de ti. Te quiero infinitamente (y ya no discutiremos más sobre eso: he ganado yo)”. Renata Macfie, hija del actor C.W. Morgan

Nacido en 1954, en Bisbee, Arizona, C.W. Morgan fue un actor que logró algunos créditos en la década de 1990.

¿De qué murió C.W. Morgan? El actor de Scream fue hallado en un baño (Especial)

Su papel más recordado fue el abogado Hank Loomis, padre de Billy Loomis, el asesino Ghostface original en Scream.

En la película Scream de 1996, el persoanje de C.W. Morgan efendía la inocencia de su hijo en relación a los asesinatos de Ghostface en Woodsboro sin saber que realmente era uno de los homicidas.

Para la película Scream 3 del año 2000, C.W. Morgan hizo un nuevo cameo. En esa cinta se reveló que tenía un aventura secreta con Maureen Prescott, la madre de Sydney.