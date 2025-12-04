En octubre, Rubén Ortega, fue el ganador del concurso Mr Teen México 2025, pero tras su falsa desaparición el concurso decidió quitarle el reconocimiento.

Asimismo, Mr Teen México 2025 dio a conocer quién es el nuevo titular de su concurso quién sustituirá a Rubén Ortega tras ‘vetarlo’.

Mr Teen México 2025 destituye a Rubén Ortega tras su falsa desaparición

El concurso nacional de la belleza masculina, Mr Teen México 2025, decidió quitarle el título de ganador de la edición de este año Rubén Ortega, debido a su falsa desaparición.

Según información dada, se difundió un boletín de búsqueda de Rubén Ortega, asegurando que se encontraba desaparecido. Sin embargo, tiempo después se supo que era falso.

Asimismo, se habló de que las redes sociales del ganador de Mr Teen México 2025 habían sido hackeadas, pero no es información verificada.

Ante este actuar, Mr Teen México decidió destituir a Rubén Ortega “priorizando el bienestar personal” del ganador de la edición 2025.

“Siempre hemos priorizado el bienestar personal y el crecimiento humano a todos nuestros representantes. Por ese motivo, informamos a nuestra comunidad que Rubén Ortega ya no continuará ostentando el título de Mr Teen México”. Comunicado de Mr Teen México.

Pese a que el concurso no aclaró el motivo por el que Rubén Ortega dejaba su ‘corona’, confirmó que fue su decisión dejarlos.

“Esta decisión responde a situaciones personales ajenas a la organización, por lo que hemos actuado conforme a nuestros lineamientos internos (...)”. Comunicado de Mr Teen México.

Comunicado sobre la destitución de Rubén Ortega de Mr Teen México 2025. (@mr.teenmx)

Ante la polémica por su supuesta desaparición, las redes sociales de Rubén Ortega siguen activas aunque sin publicaciones.

Mr Teen México 2025 nombra al sustituto de Rubén Ortega

El concurso Mr Teen México 2025 dio a conocer que “por motivos personales” Rubén Ortega deja de presentarlos y ahora compartieron que Patricio Alba es nombrado ganador.

Debido a que Patricio Alba había quedado en segundo lugar en Mr Teen México 2025, el concurso decidió que este fuera el nuevo ganador.

Patricio Alba, el nuevo ganador de Mr Teen México 2025. (@mr.teenmx)

A diferencia de Rubén Ortega que era de la CDMX, Patricio Alba es de Guanajuato convirtiéndose así en el representante nacional de Mr Teen México 2025.