¿Por qué un expresidente de México mandó a matar al abuelo de Montserrat Oliver?

Pese a que lleva varios años en el medio del espectáculo, Montserrat Oliver sorprendió al revelar una historia trágica de su familia que involucra a un expresidente de México.

En entrevista con Isabel Lascurain, Montserrat Oliver reveló un secreto en su familia y es que su abuela se vio en la necesidad de cambiar su apellido.

Al hablar sobre su familia, Montserrat Oliver recordó que sus abuelos llegaron a México hace muchos años, por lo que su mamá y sus hermanos ya nacieron en este país.

Montserrat Oliver señaló que su abuelo tenía un rancho y que era lechero.

“Se vinieron a México hace muchos años. De hecho, mi abuelo, el papá de mi abuelita, tenía un rancho en Nativitas, era lechero” Montserrat Oliver

Durante su conversación, Montserrat Oliver recordó que su abuelo era un gran negociante y por eso se quedó en la Ciudad de México.

“Era muy negociante mi abuelo, creo que compró un edificio, lo rentaba y quién sabe qué tanto rollo” Montserrat Oliver

Sin embargo, Montserrat Oliver destacó que mataron a su abuelo y aunque se creía que fue por envidia, después descubrió la historia era otra y estaba involucrado un expresidente de México.

Y es que Montserrat Oliver puntualizó que el expresidente de México -del que no quiso decir su nombre- se enamoró de su abuela, por lo que decidió matar a su abuelo.

“Luego lo matan por envidia, dicen en el ranchito, pero la historia fue otra que luego me vine a enterar: resulta que un expresidente se enamoró de mi abuelita, no puedo decir ni quién, pero lo mandó a matar” Montserrat Oliver

¿Montserrat Oliver no lleva el apellido de su abuelo por miedo de lo que podría hacer el expresidente de México?

Durante su conversación, Montserrat Oliver confesó que tras la muerte de su abuelo, su abuela se tuvo que cambiar el apellido para que no la pudieran encontrar.

“Mi abuelita se tuvo que cambiar el apellido y a mi mamá, a mis tíos y todo para que no los encontraran” Montserrat Oliver

Isabel Lascurain de inmediato le cuestionó a Montserrat Oliver si entonces no era su apellido: “¡No me digas eso! ¿O sea que tu apellido no es...?”.

Montserrat Oliver confirmó que si es su apellido ya que solo fue por un rato: “Sí es Grimau, pero por un rato ellos cambiaron”.

Durante su conversación, Montserrat Oliver destacó que no conoce muchos detalles y es que en realidad su abuela no le contó esa historia.

Montserrat Oliver puntualizó que su abuela solo le dijo que habían matado a balazos a su abuelo, pero nunca especificó que fue un expresidente de México.

“No, mi yaya (abuela) nunca me contó esa historia, nada más que habían matado a balazos a mi abuelo y que nunca encontraron el cuerpo, que nada más tenía la ropa... Fíjate qué cosa más rara” Montserrat Oliver

En la entrevista, Montserrat Oliver señaló que fue ya hasta después que se enteró, pero obviamente no pudo enterarse de muchos detalles.

“Ya muerte mi abuelita, muerta mi tía y mi mamá, me voy enterando de la verdadera historia. Ya no me acuerdo cómo me enteré, pero creo que alguna prima o tía mía me dijo, y luego de repente conozco a alguien pariente de esa familia, de ese apellido, y me dicen otra cosa que dices ‘Ay güey, está fuertísimo’” Montserrat Oliver