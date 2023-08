Recientemente, se comenzó a rumorar que Montserrat Oliver -de 57 años de edad- estaría atravesando una crisis matrimonial con Yaya Kosikova.

Esto debido al apoyo que Montserrat Oliver le dio a su amiga y expareja Yolanda Andrade -de 51 años de edad- luego de haber estado al borde de la muerte.

Pero al enterarse, Montserrat Oliver se rió del rumor que indicaba que se estaba divorciando de Yaya Kosikova, de 36 años de edad.

Además, Montserrat Oliver aseguró que si llegara a tomar la decisión de separarse de Yaya Kosikova, no sería por Yolanda Andrade.

Montserrat Oliver desmintió los rumores de su divorcio con Yaya Kosikova

Durante una entrevista para Venga la Alegría, Montserrat Oliver se rió del rumor de que se está divorciando de Yaya Kosikova.

Y es que Montserrat Oliver señaló que todas las suposiciones comenzaron solo por su ausencia en las redes sociales.

“Me da risa que ya suponen que ‘ah, no hemos visto en las fotos de Instagram a Yaya, entonces que Montserrat está todo el tiempo con Yolanda, ya se fue, ya se divorció’” Montserrat Oliver

Monserrat Oliver / Yaya Kosikova (@montserrat33)

En cuanto al supuesto motivo de su divorcio, el cual deseó que no pasara, la actriz aseguró que su ex pareja no sería el motivo.

“O sea, ¡por favor!, si un día eso pasara, que esperemos que no pase, Yolanda no va a ser la causante” Montserrat Oliver

Por su parte, Yolanda Andrade también bromeó con el tema y dijo que de darse el caso, ella se encargaría de los honorarios.

Sin embargo, Montserrat Oliver retomó con seriedad el tema y subrayó que las “decisiones se toman uno mismo, no por otras personas”.

Y Yolanda Andrade agregó que a pesar de que su amiga se llegara a separar de su esposa, esto “no tendría nada de malo”.

Yolanda Andrade, conductora. (Instagram / Yolandaamor / Tomada de video)

Montserrat Oliver está feliz con el regreso de Luis Miguel

Luego de también desmentir los rumores que la culpaban del divorcio de Montserrat Oliver, Yolanda Andrade agradeció las muestras de cariño que ha recibido durante su recuperación de salud.

“De verdad no tengo palabras, gracias a toda la gente que se manifestó por mi salud por todos lados, amigos muy queridos, personas que no tengo el gusto de conocer” Montserrat Oliver

Y sumándose a la ola de famosos que están contentos con el regreso de Luis Miguel a los escenarios, Montserrat Oliver comentó: “Es un placer verlo y más cómo regresó”.

Finalmente, al ser cuestionada por el rumor de que un doble es el encargado de brindar los shows de Luis Miguel, Montserrat Oliver reiteró que: “todo inventan”.