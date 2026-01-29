Montserrat Oliver fue discriminada en Estados Unidos. A la conductora televisiva le negaron la compra de un caballo.

Frente a cámaras de Venga La Alegría, Montserrat Oliver relató haber acordado la compra de un caballo; sin embargo, aunque la transacción ya estaba acordada, la vendedora se desdijo de último momento.

Hecho que fue considerado por la famosa, de 59 años de edad, como un acto discriminatorio.

“Me hicieron ese racismo”, citó y enseguida reveló que el potro sí acabó perteneciéndole ya que un ciudadano estadounidense le hizo el favor de comprárselo.

“Me lo compró el vecino de una amiga, un gringo,(ella) le dijo: ‘Cómpralo tú, di que es para ti’, y ya lo tengo. No sé, no sé si me vio muy nerd en cuestión de caballos que no sé mucho... A lo mejor dijo: ‘No, pues es mexicana. No, no se lo vendo’. No sé, yo no sé qué pasó por la cabeza de esa gringa. Pero el caso es que el caballo lo tengo yo” Montserrat Oliver

Ante el cuestionamiento sobre las posibles razones detrás de la negativa, la también empresaria dijo no tener claro el motivo aunque no descarta que sea su nacionalidad.

Hermana de Montserrat Oliver también sufrió discriminación en Estados Unidos

Lo que le pasó a Montserrat Oliver, no es un caso aislado. De acuerdo con la conductora, su hermana también vivió un momento incómodo a su paso por Estados Unidos.

En su última visita al país vecino, la hermana de Montserrat Oliver fue “amenazada“ por el simple hecho de ser mexicana.

El momento ocurrió cuando ésta, a bordo de su vehículo con placas de Monterrey, vio como una persona con sus manos simuló que le disparaba, lo que también es discriminación.

“El otro día mi hermana que venía de Monterrey, tiene pasaporte, tiene visa, traía placas, pues de México, de Monterrey. Andaba en el coche y le hicieron así (simular con las manos que le dispararon). Montserrat Oliver

De acuerdo con la también modelo mexicana, el contexto social y político de Estados Unidos ha generado un ambiente tenso y complicado que a su vez ha alimentado el racismo.

“Han provocado esta situación, que está muy mal, porque sí ha provocado racismo” Montserrat Oliver

Por lo que ante este tipo de situaciones indicó que es mejor no hacer nada para evitar que escale cualquier tipo de conflicto.