Minnie West sigue enfrentando el duelo por la muerte de Amparín Serrano y ha pensado en internarse de nuevo.

El 12 de agosto se cumplieron cuatro años de la muerte de Amparo Serrano y Minnie West ha tratando de conmemorar su memoria con nuevos proyectos de su marca Distroller.

La actriz se ha involucrado en los nuevos proyectos de Distroller e incluso diseñó una de las nuevas tiendas de la marca.

Minnie West revela que piensa internarse tras la muerte de Amparín Serrano

En octubre de 2022, Minnie West decidió ingresar a un hospital psiquiátrico tras ser diagnosticada con estrés postraumático tras la muerte de su madre.

Minnie West permaneció aislada 30 días y posteriormente fue dada de alta, por lo que ha continuado con su carrera y proyectos relacionados con la marca de Amparín Serrano.

En entrevista con TV Notas, Minnie West habló del largo proceso que ha pasado por el duelo tras la muerte de su mamá y reveló que hay momento donde ha pensado en internarse de nuevo.

Amparo Serrano y Minnie West (Instagram/@amparinserrano)

“Todas las veces que me estreso, pienso en volverme a internar, pero afortunadamente cuento con mi equipo de psicólogos, psiquiatras, familia y apoyo moral. No he tenido las ganas de ir (a internarse). El día que sienta que es el momento, lo haré” Minnie West

Minnie West explica que cuando siente que el estrés la rebasa ha tenido ganas de internarse, pero gracias al trabajo con sus psicólogos y psiquiatras, ha sabido manjear estos episodios.

La actriz tiene el apoyo de su familia, amigos y profesionales de la salud mental, por lo que ha podido seguir con su vida.

Minnie West siguió con el legado de Amparín Serrano

Amparín Serrano fundó la marca Distroller, la cual es conocida por sus productor coloridos y diseños extravagantes.

Tras la muerte de Amparín Serrano, su familia siguió con la marca y Minnie West se involucró en la creación de nuevos productos, inspirada en los orígenes de los diseños de su madre.

Minnie West menciona que abrió una nueva tienda y se involucró en el diseño, por lo que está orgullosa de seguir con el legado de Amparín Serrano de la mano de sus hermana, abuela y tío.

“Regresé muchos de los productos con los que mi mamá empezó, en vez de crear cosas totalmente diferentes. De cierta manera volví a sus orígenes y a lo que comenzó. Ese es mi sello” Amparín Serrano

El pasado 12 de agosto, Minnie West compartió un video dedicado a su mamá, donde mencionó que hay cosas que desaría mostrarle y contarle.