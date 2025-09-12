Michelle Salas- de 36 años de edad- dio a conocer que se lastimó la rodilla después de sufrir una lesión por un mal paso en una boda.

La modelo recurrió a su cuenta de Instagram para informar que se encuentra en rehabilitación con el objetivo de evitar una cirugía.

Michelle Salas compartió con sus seguidores que tras dar un mal paso en una boda su rodilla amaneció inflamada.

“Aquí ando no me puedo quejar, estoy en recuperación. Estoy super enfocada en mi fisioterapia“ expresó Michelle Salas.

A través de Instagram, Michelle Salas se dejo ver recostada en el sofá de su casa para dar una actualización sobre su estado de salud.

Michelle Salas explicó que se lesiono el menisco, por lo que se encuentra en rehabilitación para que sus rodillas se desinflamen del todo.

Mientras, Michelle Salas comparte su avance médico se le puede observar en una postura cómoda y con una compresa en su rodilla derecha.

“Tengo buenas noticias, la inflamación bajo bastante de las terapias que me hicieron me ayudaron mucho” Michelle Salas

Michelle Salas ha confesado que se siente feliz por la evolución que ha tenido, ya que, a pesar del dolor, ya ha podido apoyar un poco la pierna.

“Tengo dolor todavía pero ya puedo apoyar, para que después pueda agarrar fuerza en el músculo" Michelle Salas

Michelle Salas se mantiene con una actitud positiva y enfocada en su rehabilitación para evitar una posible cirugía en sus rodillas.

Michelle Salas se lastimó la rodilla en una boda (Instagram @michellesalasb / Instagram @michellesalasb)

El accidente de Michelle Salas practicando esquí que afecto sus rodillas

Michelle Salas nuevamente enfrenta molestias en su rodilla, a raíz de las secuelas por un accidente que sufrió años atrás.

El accidente de Michelle Salas ocurrió en febrero 2021 durante unas vacaciones en Vail, Colorado mientras practicaba esquí

La modelo sufrió una caída inesperada que la llevó directamente al hospital con una rotura de ligamento en de la rodilla derecha.

Aunque en su momento, Michelle Salas fue intervenida quirúrgicamente y logró recuperarse, las molestias en la rodilla persisten.

