¿Michelle Salas está embarazada? Ella responde

La influencer e hija de Luis Miguel, Michelle Salas podría estar embarazada, según algunas señales; ella misma respondió ante estos rumores.

Las especulaciones comenzaron cuando Michelle Salas compartió con sus seguidores que ha tenido algunos antojos, razón por la que los internautas no tardaron en sacar sus conclusiones.

Recordemos que actualmente tiene una relación con el empresario Danilo Díaz.

“Últimamente tengo un antojo de cosas dulces que no están entendiendo, o más bien yo no lo entiendo, porque yo nunca he sido como de cosas dulces”, señaló.

Sin embargo, Michelle Salas dejó claro que no está embarazada.

“¡No estoy embarazada!, porque siempre que digo: ‘bueno, ahora se me antoja’, (dicen) ‘ay, seguro estás embarazada amiga’ y no”, expresó a través de sus historias en Instagram.

Michelle Salas (@michellesalasb/Instagram )

Michelle Salas explota contra la prensa por asegurar que está embarazada

Michelle Salas se lanzó en contra de los medios de comunicación, luego de que algunos indagaran en su posible embarazo.

La hija de Stephanie Salas compartió que, muchas veces un error de redacción, puede afectar gravemente en su entorno.

La famosa de 32 años, señaló que, muchas veces sus allegados llegan a creer las fake news que la prensa publica sobre ella.

Michelle Salas compartió que “uno tiene que andar aclarando, porque luego con las noticias que sacan…”.

“¡Ay, no!, de verdad, me da mucha risa, pero se los digo porque, imagínense, un error de redacción, y en una noticia importante, puede ser un gran problema”, dijo.

Michelle Salas (@michellesalasb/Instagram )

“Porque la gente lee eso, e inmediatamente cuando tú lo lees como que lo estás absorbiendo, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee”, agregó Michelle Salas.

Finalmente confesó que muchas veces tiene que aclarar a sus amigos y conocidos, las noticias que publican sobre su vida privada.

“Además yo si tengo el típico mensaje de ‘¿sí es cierto que en verdad eres?’ y yo ‘¿cómo?’,”, contó Michelle Salas.

“Como que tampoco hay el criterio para decir, o sea, no, se sorprenderían de las cosas que me llegan”, añadió para concluir.

Michelle Salas (@michellesalasb)

Mientras tanto, Michelle Salas continúa trabajando y compartiendo su día a día, a través de su cuenta en Instagram, donde actualmente cuenta con casi 2 millones de seguidores.