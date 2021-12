Michelle Salas viaja de urgencia en fin de año por su “amor”, tal y como ella misma ha declarado en sus redes sociales.

Michelle Salas, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, es una de las figuras más reconocidas del internet.

Actualmente cuenta con casi dos millones de seguidores en sus redes sociales, con quienes comparte los momentos más espectaculares de su día a día.

Este 31 de diciembre, último día del 2021, Michelle Salas dio a conocer que tuvo que viajar de urgencia para salvar a Valentino, su gato, a quien describe como “su amor”.

Como sabemos, Michelle Salas siempre mantiene al tanto de lo que sucede en su día a día con sus seguidores, compartiendo un sinfín de fotos y videos acerca de sus viajes y los proyectos que realiza.

No obstante, en esta ocasión preocupó a todos sus seguidores, con un viaje que tuvo que hacer de urgencia a pesar que sea fin de año.

Fue por medio de sus historias de Instagram que la celebridad de 32 años, notificó acerca de lo que estaba sucediendo.

Primero coloco una fotografía en donde se le puede ver a ella viajando en un avión, acompañando la imagen con un texto en el que se lee: “Drenada física y mentalmente. Viaje de urgencia de último momento y no por las mejores circunstancias”.

Posteriormente, colocó otra imagen en donde señaló que el 2021 no ha sido el mejor para ella; pues ha tenido que pasar por varios obstáculos que no tenía previsto.

Luego de eso, indica que su gatito Valentino tiene un tumor, mismo que actualmente se lo están tratando.

Entonces, pidió oraciones a sus fans, para que Valentino, quien ha sido su compañero de vida desde hace ocho años, pueda recuperarse.

“Estas últimas semanas han sido inmensamente duras para mí. Es por eso que me he desaparecido un poco por aquí.

No encuentro consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien, cuando estoy destrozada por dentro.

El 2021 ha sido un año que me ha puesto muchos obstáculos. Me rompí el ligamento, perdí a un ser muy querido, la salud de uno de mis familiares más cercanos estuvo en riesgo y ahora mi amor, mi gatito Valentino. Escribo esto desde la clínica donde le están tratando un tumorcito en la lengua que le descubrieron hace un par de días.

Todavía no se sabe bien que pasará y cuáles son las opciones. U aunque no quisiera perder la fe, hay veces que siento que me derrumbo en mil pedacitos.

Solo les pido por favor que lo tengan en sus oraciones y que pidan por él.

Ese gatito ha sido mi compañero de vida por ocho años, mi mejor amigo, el ser que más quiero.

A veces te preguntas, ¿Por qué a él? Pero Dios sabe por qué hace las cosas, y espero desde lo más profundo de mi corazón que lo ayude a salir de esto”

Instagram @michellesalasb