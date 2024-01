Michelle Salas comparte fotos íntimas con su esposo como nunca la habíamos visto y se nota que el amor está en el aire.

En octubre de 2023, Michelle Salas -de 34 años de edad- se casó con Danilo Díaz, en una elegante boda en Italia.

La pareja cumplió dos meses de casados y Michelle Salas compartió cómo ha sido su tercer mes como matrimonio.

Michelle Salas presume su “cuento de hadas” con Danilo Díaz en Instagram

La socialité es muy activa en redes sociales y compartió con sus fans que se encuentra de vacaciones en la playa.

El 10 de enero, Michelle Salas compartió algunos momentos íntimos junto a su esposo Danilo Díaz, de 48 años de edad.

“Primeros días de enero” escribió Michelle Salas en su publicación y en una de las imágenes se le ve en la playa junto a su esposo.

Michelle Salas y Danilo Díaz (Instagram/@michelleslasb)

En otra fotografía se ve a Michelle Salas abrazando a su esposo, mientras este cocinaba.

Los momentos más íntimos de Michelle Salas y Danilo Díaz encantaron a los seguidores de la hija de Luis Miguel, y los llenaron de halagos.

“Me encanta verte de bella esposa”, “Que bonito que tu marido te cocine” y “Amo verlos disfrutando” fueron los comentarios.

Michelle Salas y Danilo Díaz (Instagram/@michellesalasb)

¿Michelle Salas está de vacaciones con Luis Miguel? Esto se sospecha

Las románticas fotografías de Michelle Salas fueron tomadas en la playa, pero no ha revelado cuál fue su destino de vacaciones.

Se sabe que Michelle Salas estuvo celebrando el Año Nuevo con Luis Miguel y Jorge Carbajal asegura que todos se encuentran en Punta Mita, Nayarit.

Según Jorge Carbajal, Michelle Salas y Danilo Díaz fueron quienes más disfrutaron las vacaciones familiares.

Michelle Salas estaría de vacaciones con Luis Miguel (Instagram/@michelesalasb)

Incluso Michelle Salas presumió el letrero que colocó en su habitación: “Here we fucking go again. I mean good morning”.

Michelle Salas estaría pasando unos días junto a Luis Miguel y disfruta de una romántica luna de miel junto a Danilo Díaz.

En sus historias de Instagram, Michelle Salas ha compartido fotos de la arquitectura de la casa en la que se hospeda, pero no se ha confirmado que siga de viaje con Luis Miguel.