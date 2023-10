Para los que aún tenían sus dudas, así se veía Luis Miguel en la boda de Michelle Salas; el momento quedó grabado en video.

A través de redes sociales un video se ha viralizado rápidamente, en el que se muestra a Luis Miguel -de 53 años de edad- de la manera más clara en la boda de su hija Michelle Salas.

Momento que está causando euforia, pues, el cantante Luis Miguel era el invitado más esperado de la noche.

Michelle Salas y Luis Miguel (Instagram | @michellesalasb)

Luis Miguel feliz en la boda de su hija Michelle Salas con Danilo Díaz Granados

Ante las expectativas sobre la asistencia de Luis Miguel a la boda de su hija Michelle Salas -de 34 años de edad-, al cantante se le vio bastante feliz en el día más importante de la modelo.

Pues en las imágenes en video, se puede observar a un Luis Miguel bastante sonriente, alegre y muy atento a la ceremonia de boda.

Asimismo, al término de esta, las felicitaciones a Michelle Salas y Danilo Díaz Granados -de 47 años de edad- de parte de Luis Miguel no se hicieron esperar, mostrando de lo más natural y normal ante el feliz día de su hija.

En este sentido, incluso se puede ver a Paloma Cuevas -de 51 años de edad-, pareja de Luis Miguel darle un fuerte abrazo a Michelle Salas para felicitarla por su matrimonio.

Luis Miguel mantuvo perfil bajo en la boda de Michelle Salas

Otro de los detalles que ha salido a relucir de la boda de Michelle Salas con la asistencia de su padre el cantante Luis Miguel es que se dice que mantuvo un perfil bajo.

Pese a que Luis Miguel entregó a Michelle Salas, el cantante fue bastante reservado después de la ceremonia.

Sin embargo, Luis Miguel y Michelle Salas tuvieron sus momentos especiales , el primero de ellos habría sido antes de subir al altar donde padre e hija compartieron una mirada de complicidad.

Mientras que en el ojo de todos los asistentes a la boda se dice que Luis Miguel y Michelle Salas bailaron una especial pieza musical, nada más ni menos que The Way You Look Tonight de Frank Sinatra.