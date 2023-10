Luis Miguel -de 53 años de edad- sí habría llegado a la boda de su hija Michelle Salas, afirman distintos medios de comunicación.

El cantante mexicano habría viajado en helicóptero para asistir a la celebración, según se aprecia en un video divulgado ampliamente en TikTok.

En él se ve a Luis Miguel descendiendo de su jet privado, para dirigirse a la presunta finca donde se lleva a cabo la boda de Michelle Salas -de 34 años de edad- y Danilo Díaz Granados.

Para ello, el cantante canceló un concierto programado para el próximo domingo 15 de octubre en Tampa, Florida.

Luis Miguel, Michelle Salas (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Así fue el reencuentro entre Luis Miguel y su hija Michelle Salas

Michelle Salas ya se casó con el empresario Danilo Díaz Granados, y estuvo acompañada por su familia; entre ellos, Luis Miguel.

Pese a que ‘El Sol’ no estuvo presente durante su infancia , pues su relación con Stephanie Salas no fue la mejor, en esta ocasión no faltó.

Luis Miguel ofreció un concierto la noche del viernes 13 de octubre en Miami y posteriormente viajó hacia La Toscana, Italia , donde contrajo nupcias su hija Michelle Salas.

De acuerdo con el programa español “Fiesta”, de Telecinco, el cantante llegó pocas horas antes de que iniciara la ceremonia y sí entregó a su hija en el altar.

Esta, antes de colocarse junto a Danilo, se detuvo para hablar con su papá durante unos segundos, ¿quieres saber qué se dijeron?

Esto le habría dicho Luis Miguel a Michelle Salas antes de entregarla en el altar

A pesar de que el momento que vivieron Luis Miguel y Michelle Salas durante la boda de esta fue muy íntimo, el programa “Fiesta” ha detallado su encuentro.

“Justo antes de subir al altar, se han mirado, se han dedicado unas palabras... han vivido un momento muy íntimo, y que yo creo que ha sido muy emocionante para los dos. Han estado charlando antes de ella reencontrarse con su pareja”

Recordemos que además, la modelo viajó el pasado 15 de septiembre a Las Vegas, para entregarle personalmente la invitación a su papá, previo a su show en el Dolby Live at Park MGM.