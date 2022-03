Mhoni Vidente tacha de “oportunista” a Eugenio Derbez tras ganar el Oscar por ‘Coda’, la vidente aseguró que el actor no fue una pieza importante en el triunfo de la cinta.

No es la primera vez que Mhoni Vidente arremete contra Eugenio Derbez, pues anteriormente lo llamó “ridículo” por haber participado en la iniciativa ‘#SélvamedelTren’, en donde más de 50 artistas se pronuncian en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

En un nuevo video, Mhoni Vidente señaló que nunca le ha caído bien Eugenio Derbez, pero destacó que no tiene un problema directo con el actor.

Eugenio Derbez fue uno de los grandes triunfadores de los Oscar 2022, ya que ‘Coda’ fue reconocida como la Mejor Película.

En medio de su felicidad por este logró, Eugenio Derbez se ha encontrado en medio de la polémica luego de que se pronunció en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

Muchas personas han arremetido en contra de Eugenio Derbez, tal fue el caso de Mhoni Vidente quien cuestionó las intenciones del actor al participar en esta iniciativa en estos momentos.

En un nuevo video, Mhoni Vidente volvió arremeter en contra de Eugenio Derbez pies señaló que es una de las personas que no le caen bien.

“Ahí estaba participando Eugenio Derbez, que estaban diciendo que no lo dejaron hablar. Me preguntan que si le tengo mala fe a Eugenio Derbez; no, pero tampoco me cae bien”

Mhoni Vidente