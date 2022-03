Eugenio Derbez dice que ser comediante es más difícil que ser político tras críticas por broma de Chris Rock durante los Oscar 2022.

Luego de la controversia generada en los premios Oscar 2022 por el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock, muchos usuarios han cuestionado el comentario que realizó el comediante sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith.

En medio de los cuestionamientos sobre si la Academia debería de evitar este tipo de bromas, Eugenio Derbez reconoció que cada vez es más difícil ser comediante por todas las restricciones que se han impuesto sobre lo “políticamente correcto”.

Chris Rock después del golpe de Will Smith durante los Oscar 2022 (Robyn Beck / AFP / AFP)

Tras haber triunfado en los Oscar 2022 gracias a la película ‘Coda’, Eugenio Derbez ha sido cuestionado sobre la polémica que se generó luego de que Will Smith golpeó a Chris Rock.

Más allá de relatar cómo se vivió la situación en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre cómo reaccionó la Academia y si considera que se hizo lo correcto.

En entrevista con Javier Poza, Eugenio Derbez destacó la actitud de Chris Rock tras recibir el golpe de Will Smith, pues señaló que se portó muy inteligente al no reaccionar a la agresión.

“Creo que se portó muy inteligentemente Chris Rock y es un caballero. Creo que lo manejó mucho mejor porque aguantó el golpe, cómo se quedo quieto, ni siquiera se tocó la cara, le ha deber dolido, como cuando te caes y no te sobas”

Eugenio Derbez reconoció que él no sabe cómo hubiera reaccionado en una situación así, pues es muy difícil mantener el temple.

Como comediante, Eugenio Derbez condesó que es muy difícil mantenerse en la línea de lo que es correcto.

Incluso destacó que con su programa muchas veces se cuestionó sobre si no se había pasado con las bromas que hacía en sus diferentes programas.

“Yo no sé que hubiera hecho, yo como comediante reconozco que manejar el humor es muy complicado. Tú no sabes cuántas veces yo vi mi programa al aire y decía yo ‘me pasé, por qué dije esto, no debí de haber cruzado está línea’”

Eugenio Derbez