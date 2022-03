Mhoni Vidente se lanzó contra Eugenio Derbez, a quien llamó “ridículo” por posicionarse contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

La postura de la pitonisa mexicana se debe a que considera de mal gusto el video ‘#SélvamedelTren’ , donde participan más de 50 artistas, entre ellos Eugenio Derbez.

“Un Eugenio Derbez que no vive en México, se me hace de muy mal gusto, catastrófico que se sume, no viene al caso”

Mhoni Vidente sobre Eugenio Derbez.