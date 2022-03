Luego de que el productor y comediante asegurara que Blanca Guerra se burló de su desempeño en el cine, Mauricio Ochmann ahora defiende a Eugenio Derbez tras desenmascararlo.

Durante la presentación de la película “¿Y cómo es él?”, protagonizada por Mauricio Ochmann, Omar Chaparro y Zuria Vega, el novio de Paulina Burrola reprobó que a las personas se les critique por concentrarse al cien en eso que les apasiona.

“Hablamos Omar (Chaparro) y yo hace ratito, que siempre la gente es como: ‘¡ay, otra película!’ Y es como si le dijera, no sé, a un doctor: ¡Ay, otra cirugía doctor! ¡Ay, ya se va a meter otra vez al quirófano doctor!”, dijo Mauricio Ochmann.

Y explicó que su profesión le exige mantenerse en la pantalla, algo que le apasiona y le encanta por lo que es emocionante que haya tantos géneros.

“Creo que tener la oportunidad como actores de hacer teatro, cine, televisión, está increíble ¿no?”, destacó en defensa a su exsuegro quien comenzó siendo comediante y hoy, además de actor, es productor de cine y televisión.

Mauricio Ochmann (@mauochmann)

Por su parte, Omar Chaparro se deshizo en halagos por Eugenio Derbez:

“Eugenio es infinitamente talentoso, y todos lo sabemos, pero es mucho más disciplinado que talentoso, y constante y perseverante, y perfeccionista, y eso es por lo que él está donde está ahora”, aseguró el comediante y presentador televisivo.

Mauricio Ochmann y Omar Chaparro (Agencia México)

Esto opina Mauricio Ochmann de la infidelidad

Por otro lado, al realizar una película donde la infidelidad es el centro de la historia, Mauricio Ochmann aseguró no estar a favor ya que lo mejor es dar por terminada una relación cuando ésta se desgastó.

“Yo creo que ya cuando una relación ya está desgastada o tal, antes de hacerse daño, o sea... Soy más como decía ‘El diablito’: soy más de hablarlo. Son cosas que no me gustaría hacer y no me gustaría que me hicieran”, apuntó.

Mauricio Ochmann (@mauochmann / Instagram)

Mientras que Omar Chaparro reveló que sí la ha probado, en sus dos versiones: “he sido víctima y victimario de la infidelidad, en toda mi vida, pero es muy doloroso tanto estar haciendo de víctima o victimario”, finalizó.