Eugenio Derbez cree que su mamá movió los hilos para que ganara un Oscar, pues destacó que de pequeño le comentó que algún día estaría en la gala más importante para la industria cinematográfica.

Luego del triunfo de ‘Coda’ como Mejor película en los Oscar 2022, Eugenio Derbez recordó que siempre veía la ceremonia a lo mejor del cine junto a su mamá, la también actriz Silvia Derbez.

A pesar de que no creía que lo podía conseguir, Eugenio Derbez se mostró muy feliz de haberlo logrado con la película ‘Coda’, pues señaló que se trataba de una cinta con bajo presupuesto.

Desde que se anunció que ‘Coda’ competiría en los Oscar 2022, Eugenio Derbez no ocultó su emoción pues destacó que siempre soñó con poder asistir a esta ceremonia.

Eugenio Derbez se ha consolidado en el ámbito de la comedia, sin embargo con la película ‘Coda’, demostró que también se puede desarrollar en el drama.

En diversas ocasiones, Eugenio Derbez ha confesado que su mamá jugó un papel muy importante en su trayectoria, no solo porque fue ella quien lo acercó a la industria del espectáculo sino porque también lo ha impulsado, aunque ya no se encuentre presente físicamente.

Y así lo demostró en el escenario del Teatro Dolby, en Los Ángeles, ya que al subir con el elenco de ‘Coda’ para recibir el Oscar, Eugenio Derbez realizó un gesto dedicado a su mamá.

Pese a que no sabía si se había visto en la televisión, Eugenio Derbez compartió en Twitter este momento y señaló que su mamá Silvia Derbez había movido los hilos para que el pudiera cumplir su sueño de ganar un Oscar.

Esta no es la primera vez que Eugenio Derbez habla sobre la influencia que tuvo su mamá para que el pudiera ganar un Oscar.

En entrevista para el programa ‘Despierta América’, Eugenio Derbez reconoció que nunca pensó que pudieran ganar el Oscar, ya que ‘Coda’ estaba compitiendo con grandes producciones.

Eugenio Derbez recordó que desde que tenía ocho años veía los Oscar con su mamá, por lo que al subir al escenario lo primero que pensó fue en ella.

“Cuando yo tenía ocho años yo veía los Oscar agarrado de la mano de mi mamá y ahora que estuve en el escenario, no presentando sino siendo premiado con la mejor película lo primero que me vino a la mente fue mi mamá”

Durante su conversación, Eugenio Derbez destacó que piensa que su mamá estuvo detrás de que él pudiera ganar un Oscar.

“Y dije esto lo tiene que estar moviendo mi mamá, no es posible que todo esto esté sucediendo. Yo siempre he creído que todo lo que me pasa bueno en Estados Unidos es por mi mamá”

Eugenio Derbez