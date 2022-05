La Met Gala 2022 es un evento de los más importantes del mundo y como era de esperarse, Kim Kardashian se robó la alfombra roja al usar el vestido que Marilyn Monroe utilizó para cantarle al presidente John F. Keneddy.

Kim Kardashian es una de las figuras que más ha destacado en la alfombra roja del Met Gala 2022, incluso el año pasado cautivó usando un atuendo de Balenciaga que la cubría por completo.

Durante esta edición de la Met Gala 2022, Kim Kardashian usó el vestido de Marilyn Monroe, el cual vistió para cantarle ‘feliz cumpleaños’ a John F. Kennedy.

Kim Kardashian y Pete Davidson (Evan Agostini/AP / Evan Agostini/Invision/AP)

La empresaria narra que la idea se le ocurrió el año pasado, pues se preguntó qué hubiera hecho para representar el tema americano que pedía la gala si no hubiera utilizado su atuendo negro.

En ese momento se le ocurrió utilizar el vestido brillante con el que Marilyn Monroe hizo historia, pues es uno de los momentos más conocidos de la historia.

Para Kim Kardashian no hubo un momento mas destacado de Marilyn Monroe que cuando cantó al presidente de Estados Unidos.

El vestido es histórico y Kim Kardashian luchó por él

Para recrear el look de Marilyn Monroe, Kim Kardashian se decoloró el cabello y este proceso duró 14 horas.

Kim Kardashian se puso en contacto con el museo ‘Ripley’s Believe It Or Not’ para que le prestara este vestido, el cual es uno de los más caros vendidos en una subasta.

El vestido de Marilyn Monroe es conservado en una cámara oscura y a una temperatura de 68 grados.

La única persona que había utilizado este vestido había sido Marilyn Monroe, por lo que antes de acceder a dárselo a Kim Kardashian, le hicieron una prueba con uno de réplica para ver si lo podía usar.

Cuando realizaron la prueba con la réplica, Kim Kardashian entró perfectamente a la ceñida prenda, para en la segunda nada salió como esperaba y el vestido no le quedó.

Marilyn Monroe (Capturadepantalla/you)

Kim Kardashian casi lloró, pues no se podía modificar y ella estaba decidida ha usarlo durante la Met Gala 2022.

Es por eso que se decidió someter a un estricta dieta para poder usar el legendario vestido, por lo que en la tercera prueba por fin le quedó.

La socialite solo usó el vestido por unos minutos, pues es un objeto histórico que debe ser cuidado e incluso tuvo que practicar cómo subir las escaleras.

Kim Kardashian (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

Cuenta que salió del hotel con una bata y se colocó el vestido en el museo, lo utilizó unos minutos y de inmediato tuvo que usar otra réplica.

Kim Kardashian dijo a la revista Vogue que también tenía una copia del vestido que Marilyn Monroe usó para los premios Oscar y se espera que sea uno de los tres vestidos que tiene contemplado usar.