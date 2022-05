Kim Kardashian impresionó al Met Gala 2022 al usar el vestido que vistió Marilyn Monroe durante el cumpleaños 45 del presidente John F. Kennedy, pero pocos conocer la historia del legendario atuendo.

La socialité pidió prestado el vestido original de Marilyn Monroe y pudo utilizarlo por unos minutos para la alfombra roja.

Kim Kardashian (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

Este vestido fue utilizado por primera vez por Marilyn Monroe el 19 de mayo de 1962 para cantarle ‘feliz cumpleaños’ al entonces presidente John F. Kennedy, quien cumplía 45 años.

También lo usó durante una cena de recaudación de fondos en el mismo lugar donde causó revuelo al cantar, en el Madison Square Garden de Nueva York.

Un video captado el día del evento, muestra a la actriz usando el entallado vestido y un abrigo, del cual se despoja y enloquece al público, pues el vestido dejaba ver su torneada figura.

El diseño fue hecho exclusivamente para Marilyn Monroe

Marilyn Monroe pidió al diseñador Jean-Louis que le realizará un vestido basado en el diseño de Bob Mackie.

El diseñador mencionó en una entrevista que después de hacer el boceto del vestido, no supo para qué lo quería la actriz.

Tiempo después vio a Marilyn Monroe en el periódico usando su diseño en uno de los momentos más conocidos en la historia estadounidense.

La actriz le pagó a Jean-Louis mil 440 dólares por el diseño y lo usó para impresionar al público mientras le cantaba ‘happy birthday’ al presidente.

Marilyn Monroe (Capturadepantalla/you)

Fue creado con 2 mil 500 cristales Swaroski cosidos a mano y la tela era de gasa de seda color nude. Se dice que antes de salir al escenario, tuvieron que hacerle arreglos al vestido.

El también conocido como vestido ‘happy birthday’ fue un escándalo hace 59 años, pues era muy revelador y hacía pensar que Marilyn Monroe estaba desnuda.

Vestido de Marilyn Monroe (capturadepantalla/youtube/Marieclaire)

El vestido de Marilyn Monroe es el más caro vendido en subastas

La primera vez que se subastó el histórico vestido de Marilyn Monroe fue en 1999 y tuvo un costo de 1 millón de dólares y fue adquirido por Christie’s.

Tiempo después lo vendieron por 4.8 millones de dólares a Julien’s Auctions en 2016 y años después fue adquirido por el museo ‘Ripley’s Believe It Or Not.