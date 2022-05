La MET Gala 2022 está por llegar este lunes 2 de mayo, ante esto una de la pregunta es ¿cómo se vestirán las celebridades? por esto aquí te decimos cuál será el theme de este año.

Al parecer la MET Gala 2022 será una de las más espectaculares, en donde “la noche más grande de la moda” se vestirá de glamour y dorado.

¿Cuál será el theme de la MET Gala 2022?

Como cada año, la famosa Gala del Museo Metropolitano de Nueva York, la MET Gala 2022 estará por traer un desfile sin igual en su alfombra roja.

En donde las celebridades harán gala de sus mejores atuendos e inclusos alguno que otro extravagante diseño se verá en la MET Gala 2022.

Ya que este año la MET Gala 2022, tendrá un theme en donde el lujo será el protagonista de la noche con el “Gilded Glamour”.

Theme que corresponderá por segundo año consecutivo a la exposición ‘In America: An Anthology of Fashion’ del Museo Metropolitano de Nueva York

Exposición en la cual se hace un repaso por la indumentaria masculina y femenina a partir del siglo XVIII y hasta la actualidad.

MET Gala 2022: ¿Cuál es el theme del año? (Columbia Pictures)

¿Qué es “Gilded Glamour”, el theme de la MET Gala 2022?

El theme “Gilded Glamour” de la MET Gala 2022 pide a las celebridades que desfilarán esta tarde en la alfombra roja vestir en honor a la era dorada o Gilded Age en Estados Unidos.

Según las especificaciones del theme de la MET Gala 2022 se puede entender que deberán lucir riqueza, sofisticación y mucho oro, por lo que se espera ver atuendos extravagantes y verdaderamente millonarios.

Esto en honor al “Gilded Glamour” que representará a la época en que EE.UU se vio inmerso en el crecimiento económico entre la Guerra Civil y principios del siglo XX.

En donde, el estilo de la época era ruidoso y maximalista, lleno de corsés, corpiños, esmóquines de corbata blanca y muchos acentos brillantes y con olanes, en donde la opulencia era exagerada.

Por lo que se espera que en la alfombra roja de la MET Gala 2022, el theme de “Gilded Glamour” traiga grandes y llamativos diseños en un tono estilístico más alto y refinado en alusión a aquella época dorada del país.

Una idea de esto podría ser los vestuarios tipo a la serie de HBO MAX “The Gilded Age” o la película “The Age of Innocence”, pese a esto y como cada año, se prevé que no falte la celebridad que no haya entendido a que se refiere el theme “Gilded Glamour” de la MET Gala 2022.

Así que los espectadores de la MET Gala 2022 tendrán que esperar hasta la tarde de este día para saber cómo es que lucirían las celebridades con el theme “Gilded Glamour” en la alfombra roja.