Merle Uribe dice que Vicente Fernández le pagó 4 mdd a Patricia Rivera y su hijo para alejarlos

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Merle Uribe dice que Vicente Fernández le pagó 4 mdd a Patricia Rivera y su hijo Rodrigo para alejarlos.

Esto porque el cantante, quien murió a la edad de 81 años el pasado 12 de diciembre, se sintió traicionado y engañado por quien fuera una de sus amantes.

De acuerdo con Merle Uribe, el amorío que sostuvieron Vicente Fernández y Patricia Rivera no fue tan placentero como muchos pensarían, al contrario, la pareja se llevaba muy mal.

Vicente Fernández y Patricia Rivera (Internet)

No obstante, el romance prohibido se prolongó cuando Patricia Rivera se embarazó y ni así sus problemas dejaron de existir.

“Pati quería acompañarlo a todos lados y él me decía: yo no puedo llevarla, no es mi esposa, no es nada, no es ni mi mujer”, recuerda y asegura que Patricia Rivera desconocía que Merle Uribe también tenía un amorío con Vicente Fernández.

“Era un va y viene con Pati y yo”, asegura la veterana actriz, quien confiesa que los 3 años que estuvo junto al esposo de doña Cuquita, los compartió con Rivera

Merle Uribe y Vicente Fernández (@merle_uribe / Instagram)

Hijo de Patricia Rivera puso en riesgo el rancho de Vicente Fernández

El embarazo de Patricia Rivera no acabó con sus problemas con Vicente Fernández, al contrario, estos se hicieron más grandes. Los celos de la actriz fueron los principales detonantes.

Debido a que el padre de Alejandro Fernández se negó a darle un lugar a Patricia Rivera, la actriz habría instado a su hijo Rodrigo a dañar a su supuesto padre.

Según Merle Uribe, Rodrigo Fernández al tener una deuda de dinero, puso en riesgo el rancho “Los tres Potrillos”.

“Me habla Vicente y me dice: cuando Rodrigo cumplió 18 años me embargaron el rancho. Dice que llegó de un palenque y ya tenía notarios y actuarios y todo”, asegura la actriz e inmediatamente asegura que la mente maestra fue Patricia Rivera.

Rodrigo Fernández (Agencia México)

Por ello, Vicente Fernández ya dolido y decepcionado por el engaño de la actriz, quien por mucho tiempo le hizo creer que Rodrigo era su hijo, tomó una drástica decisión.

“(Él le dijo) te voy a dar 4 mdd y se olvidan de mí y de mi familia, ya no quiero saber de ustedes. Le tuvo que pagar para que dejara de hablar de ellos”, concluye y asegura que esta fue la razón por la que Patricia Rivera se alejó de los medios sociales.