Tras la muerte del ‘Charro de huentitán’, el interés recae en sus relaciones extramaritales por ello hoy te contamos ¿Quién es Patricia Rivera, la actriz con la que Vicente Fernández engañó a Cuquita?

Sí, Vicente Fernández no era un santo, el cantante lo dejó claro en varias ocasiones; sin embargo, pese a las altas y bajas de su matrimonio, siempre sostuvo que Doña Cuquita era el amor de su vida, “su catedral”.

Y a pesar de todo, durante la década de los 80′s, Vicente Fernández fue ligado sentimentalmente con la actriz Patricia Rivera.

Vicente Fernández y Patricia Rivera (Internet)

Aunque Patricia Rivera probó la fama en 1976 tras participar en el certamen de belleza Miss México, fue hasta 1978 cuando su presencia fue reconocida gracias a su primera película “El arracadas”.

Momento en que conoció a Vicente Fernández, quien en esos años ya gozaba de fama por su privilegiada voz y su paso por el séptimo arte.

¿Vicente Fernández y Patricia Rivera tuvieron un romance prohibido?

Según marcó el guion, Vicente Fernández y Patricia Rivera protagonizaron varias escenas subidas de tono, por lo que las malas lenguas vaticinaron un romance prohibido entre ambos.

No se habrían equivocado y es que años después, en 1987, Patricia Rivera aseguró haber dado a luz a un hijo de don Chente.

Durante once años se creyó que Rodrigo, el primogénito de Patricia Rivera tenía la sangre de Vicente Fernández, pero no, no era así según reveló una prueba de ADN.

Por lo que se dio por hecho que la actriz solo quería colgarse de la fama del ‘Charro de Huentitán’, ya que productores perdieron el interés en ésta en 1995, al termino de su telenovela en TV Azteca “Con toda el alma”.

Además de que Rodrigo, se lanzó como cantante, por lo que se dijo que el joven también se colgó del apellido Fernández.

Patricia Rivera fue modelo y actriz

Patricia Rivera disfrutó de la fama durante casi dos décadas, su trayectoria artística comenzó con el modelaje, pero la actuación fue su fuerte.

Entre sus películas más recordadas se encuentra “El jinete de la muerte” (1980), “Frontera brava” (1980), Las cabareteras (1980), “El sátiro” (1980), “Perro callejero II” (1981), “Las sietes cucas” (1981) y “Un hombre llamado el diablo” (1983).

La nacida en Saltitllo, Coahuila actualmente está retira de la actuación.