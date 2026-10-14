Verónica Fonseca ha estado casada con Memo Schutz por 18 años y a pesar de ser ajena al medio, lo acompañó durante su paso por La Casa de los Famosos México 2026.

Aunque Memo Schutz es una figura pública, Verónica Fonseca ha mantenido un perfil privado y se conocen pocos detalles de su vida.

Memo Scutz y Verónica Fonseca han estado juntos por 23 años y tienen cuatros hijos.

¿Quién es Verónica Fonseca? La esposa de Memo Schutz

Verónica Fonseca y Memo Schutz se conocieron en una fiesta; fueron novios por algunos años y se casaron en 2008.

La esposa de Memo Schutz se ha mantenido al margen de los medios, pero tras el ingreso del conductor a La Casa de los Famosos México 2026, Verónica Fonseca ganó notoriedad en redes sociales.

Memo Schutz y su esposa, Verónica Fonseca (Especial )

¿Qué edad tiene Verónica Fonseca?

Se desconoce la edad de Verónica Fonseca, pero podría rebasar los 40 años.

¿Quién es el esposo de Verónica Fonseca?

Verónica Fonseca ha estado casada con Memo Schutz por 18 años, desde el año 2008.

¿Qué signo zodiacal es Verónica Fonseca?

Se desconoce el signo zodiacal de Verónica Fonseca.

¿Cuántos hijos tiene Verónica Fonseca?

Verónica Fonseca es madre de cuatro hijos:

Guillermo Schutz Fonseca

Patricio Schutz Fonseca

Nicole Schutz Fonseca

Luka Schutz Fonseca

¿Qué estudió Verónica Fonseca?

Verónica Fonseca no ha revelado su nivel académico.

¿En qué ha trabajado Verónica Fonseca?

Verónica Fonseca estaría dedicada al cuidado de sus hijos.