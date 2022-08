El Woko Comedy Club fue clausurado, pero su cierre desató que una víctima de violación decidiera hablar sobre lo vivido en uno de los baños del club de comedia.

La víctima es Melissa Yamel, de quien se desconoce la edad, quien acusa al standupero Mau Nieto de haber abusado sexualmente de ella en el baño del Woko Comedy Club.

Ahora, la productora habló en ‘Divas & Frites’, sobre “la bomba” que lanzó contra Mau Nieto de 36 años de edad, señalando la revictimización que está viviendo.

Además, expresó que varias personas le mandan mensajes asegurando que “me quiero colgar de la fama de Mauricio”, pues este es recién fue conductor en La Academia.

Melissa Yamel recordó que no solo Mau Nieto está involucrado, pues también acusó a Juan Carlos Escalante de violarla ese mismo día de ella, aunque este nombre no ha tenido revuelo.

Pero no solo fue él, pues también señaló que Mau Nieto, la alcoholizó conscientemente para abusar de ella y que hubo cuatro testigos más de su violación.

Melissa Yamel asistió a ‘Divas & Frites” a hablar con Myri Ramírez, quien también fue abusada en el baño del Woko Comedy Club, sobre lo vivido con Mau Nieto.

Señalaron el sistema ejercido en el stand up, en el que mujeres " a fuerza” tienen que ser impulsadas por un hombre para poder triunfar en el gremio, y a cambio de ello debe haber sexo.

“Tú entras al stand up y te gusta, te parece cool, porque es una forma de arte preciosa, entras y admiras a la gente que lo está siendo y que es exitosa como admirarías a cualquier persona que es exitosa en rubro que te late. Es nuestro deseo acercanos al arte y ser artistas, no de chuparles la verga”.

Melissa Yamel narró que quería hacer stand up, y se acercó a Mau Nieto en el Woko Comedy Club, en modo fan, por la admiración que le tenía y él “solo me vio como carne, literal”.

Pero no solo fue eso, sino que señaló que Mau Nieto la alcoholizó “conscientemente” para luego abusar sexualmente de ella, por eso la llevó al baño.

Melissa Yamel señaló Mau Nieto de haber abusado sexualmente de ella y a Solín como él único a quien le había contado, pero él solo la revictimizó.

Expresó fue que Solín al único que le contó lo que pasó en el baño y “él solo me dijo la cagaste”.

Sin embargo, hoy, Melissa Yamel señala revictimización de su parte, pues recordó que cuando platicaba del tema con él, solo le decía que le arruinaría la carrera a Mau Nieto.

Dijo que los argumentos de Solín iban porque Mau Nieto estaba por sacar su show en Netflix cuando abusó de ella.

Melissa Yamel también dijo había cuatro personas más quienes estaban en la puerta del baño en donde fue abusada, “y cuando salí se fueron, no hicieron nada”.

“No voy a decir quiénes estaban afuera, son personas muy conocidas, que realmente no les importó tal humillación, todos sabían que estuvo tan mal, que cuando salí ya no estaban... ellos sabían”.

Además, apuntó que el mismo trabajador que estaba en la barra del Woko Comedy Club, cuando la vio salir del baño le dijo “tan pronto te diste a conocer”.

Melissa Yamel aclaró que Mau Nieto abusó sexualmente de ella, pero Juan Carlos Escalante “me violó cuando me llevó a su casa alcoholizada”.

“Juan Carlos se ofreció a llevar a su casa con acciones con doble intención… amanecí desnuda en su cama, y al siguiente día me dijo -quieres chuparme el ano, ya me bañé- luego de ese comentario ¿Tú crees que no me violó?”.

Melissa Yamel, productora.