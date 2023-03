Medio Metro se quiebra; no soporta que lo llamen malagradecido por abandonar a Sonido Pirata.

Los pasos de baile de Medio Metro lo han convertido en un fenómeno de las redes sociales, incluso ya registró su nombre.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Medio Metro -de 24 años de edad- contó cómo fueron sus inicios en la escena sonidera.

Medio Metro narra que comenzó a bailar para el ‘Sonido Cremas’ y ahí fue donde le dieron su curioso apodo.

José Eduardo Rodríguez, nombre de Medio Metro, menciona que al principio no sabía bailar, por lo que su trabajo en Sonido Cremas era de ayudante.

Fue por medio de las redes sociales que Medio Metro conoció a Sonido Pirata, pues el ‘Bocho’ lo retó en la pista y así comenzó a trabajar con ellos.

A finales de enero de 2023, Medio Metro quiso expandir su carrera como bailarín y se alejó de Sonido Pirata.

“Yo me salí de ahí (Sonido Pirata) porque él cobraba 5 mil por mí y nada más me daba 500 pesos y aparte me cobraba 500 por la gasolina (...) También tome esa decisión (dejar a Sonido Pirata) porque quiero apoyar a mi hermanito que está en silla de ruedas”

Medio Metro