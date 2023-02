Dicen que las segundas partes también son buenas y, luego de que Medio Metro abandonara al Sonido Pirata, la agrupación dio con su nueva estrella: Medio Metro pirata.

Ocupar el espacio que dejó José Eduardo Rodríguez no ha sido tarea fácil, pero sin duda Medio Metro pirata se lo merece. Aquí te presentamos su triste historia:

Medio Metro pirata ofreció una entrevista para el canal de YouTube ‘Richard Tv’, donde lo acompañaron hasta su lugar de origen.

Jonathan Uriel Espinal, como es su verdadero nombre, nació en la colonia Ampliación Jalalpa de la Ciudad de México, tiene 28 años y mide 1.22 metros .

En medio de las lágrimas, Medio Metro pirata contó que es su madre quien le da la fortaleza necesaria para salir adelante.

Ello, porque su papá lo abandonó incluso antes de nacer y él creció pensando que se había ido porque supo que nacería siendo distinto .

Tan particular es, que en el árbol genealógico de Medio Metro pirata no hay registros de que otro familia haya sido de talla pequeña.

Y a pesar de crecer sin un papá, su abuelo José Adrián fue como uno, un motivo de inspiración y por quien ahora acciona, a pesar del miedo.

“Mi abuelo me enseñó a no rendirme, me decía que no me faltaba ningún brazo e incluso hay quienes sí, pero se esfuerzan por hacer las cosas”.

Medio Metro pirata.