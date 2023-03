A Medio Metro no le pareció que Billie Eilish suspendiera su concierto en el Foro Sol tras la lluvia y la criticó.

A través de su cuenta de Twitter, Medio Metro dio su muy humilde opinión respecto a la presentación de Billie Eilish que no pudo por los chubascos que asolaron en la CDMX.

El miércoles 29 de marzo Billie Eilish suspendió su concierto por la lluvia ante la tristeza de miles de fans, por lo que Ocesa tuvo que reprogramarlo para este 30, a la misma hora.

Billie Eilish (@Billieeilish / Instagram)

Y a Medio Metro esto no le pareció y se puso a criticar a Billie Eilish en su redes sociales donde el exbailarín de Sonido Pirata da sus opiniones, muchas veces controversiales.

Medio Metro (Medio metro oficial / Facebook)

Esta fue la crítica que hizo Medio Metro a Billie Eilish por suspender concierto en el Foro Sol tras la lluvia

Para Medio Metro, Billie Eilish no tuvo consideración por todos los fans que la esperaban en su concierto del Foro Sol. Según él, aunque el clima no estuviera a su favor, no suspendería sus eventos.

Medio Metro aseguró que no cancelaría, ya que siempre piensa en su público y criticó lo hecho por la cantante de ‘Bad Guy’.

“Billie Eilish hizo lo peor para los fans, yo si está lloviendo, granizando o haciendo calor y tengo un evento no lo cancelo. Siempre pensando en mi público primero”, dijo Medio Metro.

Tuit de Medio Metro criticando a Billie Eilish (@MedioMetro_Ofi / Twitter)

Tunden en redes a Medio Metro por criticar a Billie Eilish por suspender su concierto en el Foro Sol por la lluvia

La crítica de Medio Metro a Billie Eilish por suspender su concierto del Foro Sol por las fuertes lluvias en la CDMX desató la molestia de varios usuarios en redes sociales.

Muchos tundieron con todo a Medio Metro por las palabras que le dedicó en su Twitter a Billie Eilish, artista que muchos defendieron.

“Billie Eilish llena estadios, festivales, etc y si cancela lo recupera en una sola fecha, tú no puedes cancelar tu presentación en el parque de los venados porque si le pierdes”.

Reacciones a la crítica de Medio Metro a Billie Eilish por suspender concierto en el Foro Sol por lluvia (Twitter)

“No es lo mismo subirse al escenario y dar un show completo para alguien que es cantante comparado contigo que solo se sube a “bailar” y cuales fans ? Dudo mucho que alguien quiera pagar por ir a verte y quedarse si está lloviendo”.

Reacciones a la crítica de Medio Metro a Billie Eilish por suspender concierto en el Foro Sol por lluvia (Twitter)

Son algunos de los comentarios que pueden leer contra Medio Metro por opinar acerca del concierto de Billie Eilish en el Foro Sol.