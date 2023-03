La lluvia sorprendió a los fans de Billie Eilish, quien daría un concierto en el Foro Sol, pero las inclemencias del tiempo lo impidieron ¿se canceló? Esto es todo lo que sabemos.

Billie Eilish llegaría el miércoles 29 de marzo al Foro Sol con su “Happier Than Ever, The World Tour 2023″.

Pero lo que parecía una noche inolvidable para los fans de Billie Eilish, se convirtió en una lluviosa pesadilla.

Una repentina tormenta sorprendió a los cientos de asistentes que acudieron al Foro Sol para el concierto de Billie Eilish -de 21 años de edad-.

A pesar de la fuerte lluvia, los fans de Billie Eilish permanecieron el el lugar, a pesar de que llegaron a pensar que se iba a cancelar el concierto.

Un hilo de la lluvia que está cayendo en el Foro Sol previo a la presentación de Billie Eilish. De momento no hay novedad, el concierto sigue en pie.#billieeilish #mex #cdmx #forosol pic.twitter.com/vuxk3Qvypo — Eventos Musicales en Mexico (@EventosMexicoMx) March 30, 2023

¿Billie Eilish canceló su concierto en el Foro Sol?

Cuando el panorama se volvió oscuro, los fans de Billie Eilish no perdieron la esperanza de que la cantante saldría a cantar.

Aunque muchos pensaron que Billie Eilish cancelaría su concierto, el evento sigue en pie, pues después de varios minutos de lluvia llegó la calma.

Poco a poco el Foro Sol se volvió a llenar y esperan que la cantante de inicio al concierto, el cual iniciaría a las 20:30 de la noche.

Algunos de los asistentes del Foro Sol, comentaron en Twitter que ya habían comenzando la pruebas de sonido y audio, por lo que dentro de unos minutos podría iniciar el concierto.

Sin embargo, el tráfico en las inmediaciones del Foro Sol son un caos y algunos de los fans de Billie Eilish no han podido accesar al recinto.

Imagen de como se encuentra el Foro Sol está noche del concierto de Billie Eilish que aún no se cancela, pese a la intensa lluvia que se registra en las inmediaciones del recinto... pic.twitter.com/sxL5uumA32 — MIGUEL NUÑEZ (@mike_nunez5) March 30, 2023

Hasta el momento Ticketmaster no se ha manifestado por lo ocurrido en el concierto de Billie Eilish, por lo que el evento sigue en pie.

Varios fans de Billie Eilish optaron por irse, ya que nadie les informó si el concierto seguía en pie, además de que el caos persiste en el Foro Sol.

Algunos videos compartidos en Twitter, muestran que los asistentes ya comenzaron a impacientarse, pues nadie les ha informado si se va posponer el concierto.

Hasta las 21:36 de la noche, el concierto de Billie Eilish sigue en pie y se está revisando que el escenario esté listo para que la cantante inicie su presentación.