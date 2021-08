“Me engordan mucho las piernas, me sale celulitis”: Romina Marcos llora al hablar de sus inseguridades

Aunque en los últimos años Romina Marcos ha estado trabajando en el amor propio aún no se reconcilia por completo con su cuerpo por lo que hoy decide hablar de sus inseguridades a fin de sanar un poco su ser.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la hija de Niurka confesó que sufre cada vez que sube de peso y es que no le gusta cómo luce su cuerpo, en especial sus piernas.

Y es que según la joven, cuando sube de peso se nota en sus piernas ya que están se engrosan además de que le sale celulitis, por lo que evita a toda costa los shorts.

“Hay una inseguridad que tengo siempre que engordo, me engordan mucho las piernas, me sale celulitis y literal es celulitis en todas las piernas, me causa mucha inseguridad”, revela Romina Marcos.

Así como se mostró en short para explicar el por qué de su inseguridad: “para empezar mis rodillas todas negras, se me nota toda la celulitis y además cuando me da el sol, se me ve celulitis en todas las piernas”.

Romina Marcos (Romina Marcos / TikTok)

Consiente de que sus pensamientos no son los correctos, la actriz lamentó no valorar sus piernas sobre todo cuando hay gente que no las tiene.

“Es horrible porque tengo piernas, puedo caminar y en vez de agradecerlo eso a mis piernas me preocupa más porque tengo celulitis”, se quejó.

Y asegurando que es feo tener esa lucha con su cuerpo, se soltó a llora por ver sus defectos e ignorar sus virtudes

Romina Marcos lucha contra sus inseguridades

Por otra parte, a fin de ser un ejemplo para sus seguidores así como no rendirse frente a su lucha, aseguró que no se quitaría el short y que saldría así a la calle sin importar que sus defectos quedaran expuestos.

“Así voy a salir a la calle, no me voy a quitar estos short, no me importa tener celulitis porque tengo piernas porque puedo correr y caminar”, se repetía.