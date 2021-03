Romina Marcos reconoció que cuando era muy joven decidió ponerse los implantes de seno por presión social.

Romina, hija de la famosa vedette Niurka Marcos, causó gran sorpresa en mayo del año pasado, al anunciar que había decidido retirarse los implantes de seno que tiene desde los 20 años de edad .

A un mes de haberse realizado la operación, Romina volvió a tocar el tema en redes sociales, afirmando que se siente muy feliz con los cambios que ha experimentado desde la intervención, por lo que ahora puede decir sin temor a equivocarse:

“Tomé una de las mejores decisiones de mi vida”

Romina Marcos

Romina Marcos: "Por presión social" decidí operarme y ponerme más bubis

En su cuenta de Instagram, la hija de Niurka Marcos publicó una foto en la que aparece con el torso desnudo, mientras sostiene con ambas manos las prótesis que le retiraron, los cuales ocultan su busto.

Junto a la imagen, la joven de 25 años e scribió un texto en el que celebró haber cumplido un mes sin los implantes que tuvo por casi cinco años, tiempo en el que sufrió diversas complicaciones debido a una mala praxis, según declaraciones de su madre Niurka.

Asimismo, Romina se dijo contenta por haber liberado de la 'presión social' que la orilló a aumentar sus senos.

"Hace un mes me quite los implantes. Hace un mes tome una de las mejores decisiones de mi vida, definitivamente no pienso igual que la mujer de 20 años que por presión social decidió operarse y ponerse más bubis (porque si tenía)" Romina Marcos

Romina Marcos: "Hoy se que nadie más puede decidir sobre mi cuerpo"

Finalmente, Romina Marcos aseguró que ahora siente la suficiente confianza para que sea ella y nadie más quien decida sobre su cuerpo, al reconocerlo como el único lugar donde puede encontrar paz.