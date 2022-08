El próximo lunes 29 de agosto se realizará el homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, pero Mayela Laguna, exnuera de la actriz, no está invitada y ya rompió relación con la familia Pinal.

Luis Enrique Guzmán es el hijo menor de la actriz y estuvo casado con Mayela Laguna, y procrearon a su hijo Apolo.

A mediados del 2022, una revista de circulación nacional reveló un audio donde Mayela Laguna expresaba que Luis Enrique Guzmán era machista e irresponsable.

Esto provocó que la pareja se separara, pero seguían manteniendo una relación según palabras de Mayela.

De nuevo, la revista compartió un audio donde Mayela Laguna revelaba que Luis Enrique Guzmán la había golpeado por el primer audio y que su hijo Apolo vivía con él.

Posteriormente Mayela acudió al programa ‘De Primera Mano’ para denunciar que Luis Enrique Guzmán no la dejaba ver a su hijo.

Estos significó la ruptura definitiva entre Silvia Pinal y su familia con Mayela Laguna , pues se sabe que llegó a un acuerdo con Luis Enrique, pero se distanciaron definitivamente.

Mayela Laguna llegó a un acuerdo con el hijo de Silvia Pinal y no tiene contacto con la actriz

La expareja de Luis Enrique Guzmán recibió a la prensa en su pizzería y dijo que estaba muy contenta por la nueva etapa que estaba viviendo a lado de su hijo Apolo.

Reveló que cerró su negocio durante un mes por los problemas que tenía con Luis Enrique Guzmán: “Antes de tener bien el acuerdo de nuestro hijo, prefería cerrar”.

Mayela Laguna asegura que terminó su relación con Luis Enrique Guzmán por los audios que difundió la revista TvNotas: “Los audios que me destrozaron la vida... TvNotas”.

Sin embargo, menciona que no se arrepiente de las palabras que dijo en los audios, pues estaba enojada: “A mí me engañaron, a mí me filtraron, a mí me traicionaron y pues ni modo”.

Reveló que no tiene contacto con la familia Pinal, solo con las hermanas de su hijo Apolo.

Fue cuestionada si asistirá al homenaje de Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes y dijo que no estaba invitada, pero su nieto Apolo sí.

Mayela Laguna cree que Silvia Pinal no se ha enterado de los conflictos que tiene su hijo con ella, pero no le gustaría hablar con ella: “No la quiero hacer pasar por un mal rato, no quiero decirle nada que tenga que alterarla”.

La expareja de Luis Enrique Guzmán no tiene intención de hablar con nadie de los miembros de la familia de Silvia Pinal y dejó claro que no asistirá a su homenaje.