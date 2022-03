Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, dice que le hackearon su celular e intentaron extorsionarla pidiéndole una fuerte suma de dinero para que no salieran a la luz lo que habían encontrado en su móvil.

La revista TVNotas publicó unos supuestos audios de Mayela Laguna en donde despotrica en contra de Luis Enrique Guzmán y lo tacha de macho y flojo, además de que describe a la familia Guzmán como abusadores.

En entrevista con varios medios de comunicación, Mayela Laguna reveló que tiene una relación muy sólida con Luis Enrique Guzmán e incluso acusó a la publicación de querer afectar la imagen de su esposo.

Mayela Laguna se encuentra en medio de la controversia luego de que se publicaron unos audios en donde supuestamente hablaría mal de su esposo Luis Enrique y la familia Guzmán.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Mayela Laguna reveló que hace tiempo le hackearon su celular e intentaron extorsionarla para que no saliera a la luz la información que había en su teléfono.

Mayela Laguna señaló que no le sorprende la información que publicaron, ya que ya había acudido a las autoridades correspondientes para denunciar el intento de extorsión.

“Hace ya como un mes, mes y medio me hackearon mi celular y me extorsionaron diciendo que iban a sacar cosas mías íntimas a los medios, cosa que es un delito muy penado”

En ese sentido Mayela Laguna señaló que en su momento le habían mandado unos audios y le pedían cien mil pesos para que no salieran a la luz, pero ella no quiso caer en el chantaje.

“Todo lo que dice ahí es completamente mentira, de lo único que puedo hablar son de mis audios, seguramente si es mi voz. Cuando me quisieron extorsionar me mandaron esos audios, yo ya sabía, pero no quise prestarme a la extorsión”

Mayela Laguna