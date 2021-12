Sylvia Pasquel, molesta con Alejandra y Luis Enrique Guzmán por ignorarla

La actriz mexicana Sylvia Pasquel, se expresó molesta con Alejandra y Luis Enrique Guzmán por ignorarla, tras la hospitalización de Silvia Pinal por Covid-19.

Fue en un entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, donde Sylvia Pasquel manifestó su enfado con Alejandra Guzmán y Luis Enrique.

Recordemos que los hermanos de Sylvia Pasquel manifestaron horas antes, que estaban al pendiente de su madre, e incluso aseguraron haber tenido comunicación con ella, sin mencionar a su hermana mayor.

Fue tras cuestionar a Sylvia Pasquel si había podido conversar con la matriarca de la dinastía Pinal, cuando, la actriz expresó su molestia.

“Qué bueno que me haces esta pregunta porque a veces pareciera como que hay una parte de la familia que no participa en este tipo de eventos cuando ahí estamos todo el tiempo”, expuso.

“Presentes y al cuidado de mi mamá definitivamente. Yo vivo a un lado, ¡imagínate!, la veo todos los días”, agregó.

Sylvia Pasquel manifestó que en este momento no puede asegurar que esté libre de Covid-19, contrario a Alejandra y Luis Enrique.

“El doctor me dijo que no era necesario que me la hiciera el mismo día porque iba a salir negativa, al final mi mamá se contagió el viernes, y se manifestó la enfermedad el miércoles”, explicó.

“Entonces, todos los que estuvimos el miércoles ahí, si ese mismo día te haces la prueba, pues va a salir negativa, porque necesita de 5 a 7 días para incubar el virus”, agregó.

Sylvia Pasquel compartió que este lunes se haría la prueba de Covid-19 .

“A mí el doctor me dijo que me hiciera la prueba el lunes que son los 5 días reglamentarios que me tengo que hacer la prueba para checar que no tenga yo, pero no he tenido ningún síntoma, a mi ya me dio el año pasado”.

Sylvia Psquel