¿Sylvia Pasquel se está disputando el teatro Silvia Pinal con Luis Enrique Guzmán? Ella lo aclara (VIDEO)

Hace un par de días comenzó a correr el rumor de que Sylvia Pasquel se está disputando el teatro Silvia Pinal con Luis Enrique Guzmán; ella ya lo aclaró.

Recordemos que recientemente trascendió que Luis Enrique Guzmán removió de su puesto a Mónica Marbán Kurczyn, quien administró el teatro Silvia Pinal por años.

Aunque argumentó que lo hizo “por malos manejos”; ella lo negó todo, aunque prefirió no discutirlo, para no tener un conflicto con Silvia Pinal.

Cabe señalar que la ex administradora del teatro, es también una de las amigas más cercanas de Silvia Pinal.

Sylvia Pasquel, Luis Enrique (Instagram/@sylviapasqueloficial Agencia México)

Después de la polémica, el periodista Alex Kaffie, escribió en su columna, que Sylvia Pasquel y Luis Enrique se están disputando el recinto.

Según explicó, Luis Enrique Guzmán lleva meses convenciendo a Silvia Pasquel, de que su teatro le corresponde a él.

Expuso que “el más ansioso” por quedarse el teatro de Silvia Pinal, es él.

Sylvia Pasquel se pronuncia tras supuesto conflicto con Luis Enrique Guzmán por teatro de Silvia Pinal

Sylvia Pasquel aclaró los rumores sobre supuestamente estarse disputando con Luis Enrique Guzmán, el teatro de Silvia Pinal.

Sylvia Pasquel y Silvia Pinal (@sylviapasqueloficial / Instagram)

Fue en una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde Sylvia Pasquel habló al respecto.

La actriz dijo no estar al tanto de los rumores: “Estoy aquí de vacaciones y no tengo la oportunidad de ver noticias”, señaló.

Sin embargo, sobre la posibilidad de querer administrar el teatro de Silvia Pinal, dijo: “Pues es que eso es de mi familia; no veo qué le tenga que manejar”.

Posteriormente, fue cuestionada sobre las especulaciones de que Silvia Pinal, supuestamente ya dio herencia a sus hijos, en vida.

“Te digo que estoy de viaje; a lo mejor ahorita me regreso y ya soy rica y no me he enterado”, bromeó Sylvia Pasquel.

Por otro lado, la actriz no quiso hablar sobre su sobrina Frida Sofía, incluso evadió a la prensa al cuestionarla sobre Stephanie Salas.

“Si ya saben que no me gusta opinar, para qué insisten en preguntarme cosas”, señaló la actriz de 72 años.

“No quiero que se desvíe el tema”, agregó Sylvia Pasquel para concluir.