Mauricio Martínez lanza fuerte advertencia sobre Olivia Rubio, abogada de Alexa Hoffman en el caso de Héctor Parra.

El 18 de mayo, un juez determinará la situación legal de Héctor Parra, tras ser declarado culpable de corrupción de menores.

Olivia Rubio, abogada de Alexa Hoffman, ha asegurado en varias entrevistas, que el actor de 47 años de edad, podría ser sentenciado a más de 10 años de cárcel.

El nombre de Olivia Rubio está involucrado con otro caso de abuso, pues llegó asesorar a César ‘N’, una de las presuntas víctima de Antonio Berumen.

Mauricio Martínez -de 44 años de edad- es uno de los denunciantes contra este productor y ha apoyado a César ‘N’.

Es por eso que está al atando de su caso y señaló a Olivia Rubio de corrupta ¿por qué? Esto dijo.

Alexa Hoffman y la abogada Olivia Rubio (Instagram/@alexa.hoffman )

De esto señaló Mauricio Martínez a Olivia Rubio, abogada de Alexa Hoffman

Antes de que el caso de Héctor Parra volviera a los titulares, Mauricio Martínez ya había mostrado su descontento con Olivia Rubio.

César ‘N’ era asesorado por Olivia Rubio y según Mauricio Martínez “no es de fiar”, pues tenían pruebas de que había pedido 200 mil pesos a la presunta víctima de Antonio Berumen.

Supuestamente, Olivia Rubio quería los 200 mil pesos para saber si el juez del caso, era sobornado por Antonio Berumen.

Mauricio Martínez (Twitter/@martinezmau)

Incluso, Olivia Rubió habría intentado negociar con los abogados de Antonio Berumen y César ‘N’ grabó esta conversación, luego la expuso en su Instagram.

Esto molestó a Olivia Rubio, quien amagó con demandarlo por daño moral y le envió una cuenta por sus honorarios de 70 mil pesos.

Pero, Mauricio Martínez menciona que Olivia Rubio trabaja pro bono, por lo que no debía cobrar.

Mauricio Martínez señala a Olivia Rubio de pedir dinero, cuando trabajaba pro bono (Twitter/@martinezmau)

Mauricio Martínez pide que su opinión de Olivia Rubio, no influya en el caso de Alexa Hoffman

Tras revelar que Olivia Rubio no era una “persona de fiar”, Mauricio Martínez envió un comunicado para pedir que no se use esta información, para revictimizar a Alexa Hoffman.

Mauricio Martínez puntualizó que no conoce a los involucrados en el caso de Héctor Parra, por lo que su testimonio sobre Olivia Rubio no tiene nada que ver con este suceso.

Explicó que su experiencia con Olivia Rubio había sido mala y no quería que se le reaccionaran con ella.

Mauricio Martínez asegura que tiene pruebas de lo ocurrido con Olivia Rubio, pero por respeto a Alexa Hoffman y lo que estaba viviendo, aún no iba a revelarlas.