El standupero Mau Nieto informó que ya interpuso una demanda en contra de Melissa Yamel, la joven que lo acusó de abuso sexual.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Mau Nieto dio a conocer que el lunes 29 de agosto se presentó ante las autoridades para formalizar su denuncia por difamación:

“El día de ayer ejercí mi derecho a defenderme y puse una demanda en contra de la persona que me acusó por hechos falsos en sus redes sociales espero que se haga justicia así como toda la gente lo mencionaba en redes sociales”

En el video de casi cuatro minutos, Mau Nieto señaló que las acusaciones que hizo en su contra Melissa Yamel el pasado 15 de agosto en Twitter le ha causado afectaciones no sólo en su vida personal, también en el ámbito profesional:

Mau Nieto pide no ser juzgado mediáticamente

“La falsa acusación fue un terremoto mediático que sacudió por completo mi vida, no sólo de manera emocional, de manera social, sino que ya hubo afectaciones y repercusiones de manera laboral”

Ante ello, Mau Nieto dijo ser consciente de que por sus contenidos, es fácil creer en las acusaciones lanzadas en su contra, sin embargo, pidió que no se le condene a partir de ello ni de lo que se dice en las redes sin fundamento:

“Los contenidos que hago siempre tienen que ver con el alcohol, con excesos, pero eso no significa que yo sea una mala persona, ni mucho menos que todo lo que se diga de mí en redes sociales tiene que ser creíble, una cosa es mi estilo de vida y otra cosa muy distinta es que se me acuse de ser un abusador, que no soy”

Mau Nieto