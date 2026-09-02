Luego de lo sucedido entre Mark Ruffalo y Paramount, 170 artistas de Hollywood firmaron una carta apoyando al actor luego de las acusaciones de antisemitismo del estudio.

Lo interesante del apoyo, es que estos 170 artistas que apoyan a Mark Ruffalo en contra de Paramount, son de origen o ascendencia judía; quienes rechazan que el actor sea antisemita.

Mark Ruffalo (Jordan Strauss/Invision/AP / Jordan Strauss/Invision/AP)

170 artistas respaldan a Mark Ruffalo tras acusaciones de antisemitismo de Paramount

Tras la polémica entre Mark Ruffalo y Paramount en agosto, el pasado 1 de septiembre salió a la luz una carta firmada por de 170 artistas judíos de Hollywood.

Estos 170 artistas judíos de Hollywood señalan que las acusaciones de antisemitismo a Mark Ruffalo por parte de Paramount no tienen ningún fundamento.

Y exigen que se detenga la “falsa y peligrosa instrumentalización de las acusaciones de antisemitismo”, por parte de agentes cuando se hacen críticas legítimas.

Señalando que hay una clara conexión entre los ataques al pueblo de Palestina, y la censura sistemática que se da en territorio estadounidense alrededor del tema.

Afirmando que calificar de antisemita a Mark Ruffalo solo por cuestionar una fusión corporativa es absurdo en todo sentido posible.

En agosto, Mark Ruffalo señaló que la fusión era peligrosa debido a que la familia Ellison adquiriría un poder inmenso, además de que el dinero de la transacción viene de Oracle.

Compañía de tecnología de Larry Ellison, que proporciona software al ejército de Israel, mismo que es usado en “el genocidio de Palestina”, en palabra de Mark Ruffalo.

Mark Ruffalo (@markruffalo)

George Clooney también respalda a Mark Ruffalo en sus crítica a Paramount

Una de las personalidades más fuertes de Hollywood que respalda a Mark Ruffalo en sus críticas a Paramount es George Clooney, quien también calificó las acusación de antisemitismo como ridícula.

En una entrevista para Variety, George Clooney señaló que la acusación de Paramount contra Mark Ruffalo es una manera de prohibir la libertad de expresión.

La cual también implica no estar de acuerdo con lo que se dice y hace en general, pues así es como funciona la democracia, lo cual es fundamental.

Al respecto de la fusión de Paramount y Warner Bros. se limitó a decir que es un tema complejo, aunque declara que le preocupa esta unión, pues esta clase de movimiento implican pérdidas de empleos.

De momento la fusión de Paramount y Warner Bros. está detenida debido a la demanda antimonopolio que interpuso, Rob Bonta, el fiscal de California.