¿Hay un CryMua verdadero? Maryfer Centeno ya comparó el comportamiento de Yeri Mua con Cry y la forma en que posa con otro; ahora tiene una clara postura sobre dónde está la atracción.

Desde hace semanas CryMua está dando mucho de qué hablar y tal parece que el shippeo será solo eso, aunque Yeri Mua -de 22 años de edad- podrá estar buscando sacar más frutos de esto.

Y es que Maryfer Centeno -de 34 años de edad- ya dio su postura basada en el lenguaje corporal de lo que verdaderamente es el CryMua.

Hace algunos días, de nueva cuenta, se dio un encuentro entre Yeri Mua y Cry -de 24 años de edad-, el apodado CryMua, pero ¿hay amor real? Maryfer Centeno ya lo sabe.

A través de una reacción y análisis en TikTok, Maryfer Centeno habló sobre el lenguaje corporal que hay en el CryMua.

Y es que una sola mirada de Cry a Yeri Mua desataría que el español tiene bastante atracción sobre la apodada Bratz Jarocha.

“Si así te ven tus amigos, no te haz dado cuenta que le gustas”.

Una aspiradora Maryfer Centeno exclamó “qué bonito es lo bonito”, por la forma en que Cry veía a Yeri Mua, mientras ella estaba dedicada al público que asistió al evento.

Incluso detalló que Cry tiene una inclinación hacia Yeri Mua, pero también ella hacia el español.

Aunque el CryMua podría ser real y así Yeri Mua podría tener un amor bonito de Cry, Maryfer Centeno ve tensión sexual está hacia el odiado Jey F.

Haciendo una comparativa de la fotografía de Yeri Mua con Jey F -de edad desconocida- a la de Cry, Maryfer Centeno ve a una jarocha más entregada con el músico.

En un segundo análisis, Maryfer Centeno detalló que Yeri Mua luce “radiante y feliz con Jey (...) ella totalmente cercana a él, convencida”.

Yeri Mua se ve cómoda con Jey, pero también con Cry, aunque con el primero Maryfer Centeno notó “tensión de esa que ya sabes [sexual]”.

Por otra parte, explicó que la influencer es buena contando historias de amor en etapas, por lo que duda que el CryMua muera, pese a que Yeri Mua no siente demasiada atracción por Cry.

“A Cry le gusta Yeri Mua y yo no creo que a Yeri no le guste, pero no está cien por ciento convencida (...) pero ella sabe de lo que se tratan las redes sociales y está generando expectativa”.

Maryfer Centeno, grafóloga.