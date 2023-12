Pese a que hace unos días, Yeri Mua negó tener un romance con Cry, sus fans se empeñan en construir una historia de amor alrededor de ambos.

Por lo que hoy un video está ilusionando a los fans de CryMua, nombre que le dieron a la pareja que conformaría Yeri Mua y Cry, de 21 y 24 años de edad respectivamente.

Y es que la grabación muestra a la influencer muy cerquita del rostro del streamer, ambos están a punto de darse un beso, pero ¿se lo dieron? Acá te contamos.

Yeri Mua y Cry (Especial)

¿Yeri Mua y Cry se besaron? Un íntimo encuentro del CryMua ilusiona a los fans

El momento se dio durante una transmisión, Yeri Mua acerca su rostro a Cry, posteriormente le toca el rostro con la mano derecha, la distancia sigue acortándose...

Y no, no hay beso, no se rozan ni siquiera los labios, pero los fans de Yeri Mua y Cry quieren creer que “hay algo” y que pronto se revelara que sostienen un romance secreto.

“Por estas migajas es que sigo viva”, “No me den migajas porque hago un pastel”, “Cuando se hagan los sorprendidos nos hacemos todos novios, va?”

“Me siento como en los dramas de antes que casi nunca se besaba y una quedaba tipo: ‘pero Martha, daaaaaale’”, expresan entre comentarios.

Aseguran que Yeri Mua sí está interesada en Cry

Además de aquel íntimo encuentro, fans de Yeri Mua encontraron en la transmisión otro momento que delataría el interés de la influencer por Cry.

Debido a que Yeri Mua preguntó a Cry sobre las relaciones amorosas, sus seguidores dan por hecho que está midiendo el terrero.

La Yeri anda saque y saque información, me da ternura”, “Él será su casi algo”, “Se le borró la sonrisa”, expresaron cibernautas entre comentarios.

De ser cierto esto la influencer veracruzana no tendría ganada la partida con el streamer debido a que él tiene claro que no tendrá nada con nadie que no sea su pareja.

El joven resultó ser muy romántico pues asegura que no le interesan las aventuras sino las relaciones largas y duraderas, declaración que hizo latir cientos de corazones.