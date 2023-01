Martha Debayle estuvo compartiendo algunos consejos de etiqueta con sus seguidores, pero usuarios se burlan de sus “calcetines” para refresco.

Como lo leíste. Así que si no entiendes o no te imaginas qué podrían ser los “calcetines” de refresco, no te preocupes que aquí te explicamos el contexto.

Todo empezó con un video de Martha Debayle, presentadora de 55 años, en el cual dio algunos consejos de etiqueta, presentando una solución para cubrir las “feas” latas de refresco.

Martha Debayle comparte consejos de etiqueta con sus seguidores (TikTok | Toma de video)

Llueven burlas en Martha Debayle y en sus “calcetines” para latas de refresco

Martha Debayle compartió algunos consejos de etiqueta, pero le llovieron burlas al sugerir colocar “calcetines” a las latas de refresco.

Los consejos de etiqueta iban enfocados a la manera correcta de recibir invitados en nuestra casa, por lo que invitaba a cuidar aspectos de presentación.

Por lo que, en opinión de Martha Debayle, las latas de refresco son “feas” y tienen que ser cubiertas por un “calcetín” antes de ofrecerla a un invitado.

Marta Debayle muestra sus "calcetines" para refresco (TikTok | Toma de video)

Sentenciando además que las botellas de refresco de más de dos litros no requieren de un calcetín porque no deberían estar en una mesa presentable para empezar.

Y como a los usuarios de las redes sociales no se les escapa nada, no dejaron pasar la oportunidad de burlarse al respecto.

Pues consideraron que la idea del “calcetín” para refresco tal vez ya era una exageración.

Usuarios se burlan de los "calcetines" para refresco de Martha Debayle (TikTok | Captura de pantalla)

Los consejos de etiqueta de Martha Debayle

Por lo que dice Martha Debayle, ella viene de una familia en la cual siempre prestaban cuidado en la presentación.

Pues su madre siempre le recalcó aspectos muy importantes de etiqueta, recalcando la importancia de formar buenos hábitos dentro del hogar.

Martha Debayle y sus consejos de etiqueta (TikTok | Toma de video)

Fue así que Martha Debayle compartió sus mejores consejos de etiqueta, apelando en la diferencia de haría si recibiéramos a nuestros invitados con bonitas costumbres.

Más que nada enfatizaba en tener todo lo necesario en caso de alguna visita , recomendando algunos artículos que son fáciles de encontrar.

Pero el detalle de los “calcetines” para las latas de refresco es algo que, sin duda, nadie se esperaba como un consejo de etiqueta.