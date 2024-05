A los amantes de los concursos de belleza les sorprendió que Miss Universo México destituyera a Cynthia de la Vega y pusiera a Martha Cristiana; hasta a la sustituta le tomó por sorpresa.

A escasos seis meses del nuevo puesto de Cynthia de la Vega - 32 años de edad- en Miss Universo México, se informó que la quitaban de su cargo y en su lugar entraría Martha Cristiana.

Y es que lo contado por Martha Cristiana -de 53 años de edad- es que a ella también le tomó muy por sorpresa esa llamada donde le pedía quedar a cargo de Miss Universo México porque estaba en su año sabático.

Martha Cristiana fue elegida como la nueva directora nacional de Miss Universo México, pero así como le tomó por sorpresa a Cynthia de la Vega, le ocurrió a ella.

En una entrevista con Sale el Sol, Martha Cristiana primero apuntó que no iba a entrar en chismes sobre la decisión de Miss Universo México, explicando que ni ella sabía qué había ocurrido.

“No le entro a la parte del chisme porque no tengo idea qué pasó”.

Cerrando el tema del despido de Cynthia de la Vega, contó que recibió la llamada de George Figueroa, quien le pidió que se encargara de la dirección nacional de Miss Universo para México.

Explicó que incluso le sorprendió que Figueroa tuviera tan buen background de su carrera por el mundo de los concursos de belleza, de modo que aceptó interrumpir su año sabático.

Martha Cristiana aseguró que la dirección de Miss Universo México le cayó inesperadamente, pues recientemente había tomado la decisión de no trabajar porque andaba decepcionada de la actuación.

“Estaba un poco desencantada de la actuación, perdiendo un poco mi propósito de vida y diciendo, me lo voy a tomar con calma, me voy a tomar un año sabático para ver qué quiero y decir para dónde voy”.

Martha Cristiana aseguró que considera llevar la dirección de Miss Universo México “como un reto”, y aunque su nuevo puesto la pone nerviosa, cree que esa es la señal de que debe hacerlo.

Martha Cristina fue elegida como la directora nacional de Miss Universo México y si te sorprendió que la actriz obtuviera este puesto, se puede deber a que tenía un pasado desconocido.

La propia recién nombrada directora nacional, contó que el venir de certámenes de belleza no era algo que compartiera abiertamente.

Explicó que si bien siempre amó ver los certámenes de belleza, no quería sacar ese lado de su pasado -tan seguido- debido a que regularmente las modelos son señaladas como “tontas”.

“Cuesta mucho trabajo en este medio que te tomen enserio, eres una cara bonita y si te relacionan con la belleza (...) yo omitía ciertas partes de mi historia, porque no quería que me restara seriedad, que me vieran como tonta o superficial”.

Martha Cristiana, actriz.