Mario Pineda denuncia acoso sexual, hostigamiento y bullying por Pepe y Teo

El youtuber Mario Pineda, publicó el día de ayer -11 de agosto- un video en vivo, en donde habla del acoso sexual, hostigamiento y bullying que sufrió por Pepe y Teo.

Mario Pineda habló sobre el daño psicológico que sufrió , además del ciberbullying por el que tuvo que pasar a causa de comentarios de Pepe y Teo.

En un video de 40 minutos, Mario Pineda expone a sus seguidores la historia que vivió desde antes del 2017, cuando conoció a Pepe y Teo.

El influencer miembro de la población LGBTI, dijo que en diversas ocasiones sufrió bullying de Pepe y Teo, además de acoso por parte de Pepe.

Asimismo, platicó que cuando decidió alejarse de Pepe y Teo, ellos se dedicaron a hablar mal de él y contar como habían “acabado con su carrera”.

Esto debido a que por el daño psicológico y el ciberbullying que Mario Pineda sufría, decidió dejar de crear contenido en Youtube.

Mario Pineda denunció que en varias ocasiones los influencers le bajaron los pantalones sin su consentimiento y provocaban que se besara con otras personas sin que él lo quisiera.

Además, de que Pepe tocó en varias ocasiones su parte íntima , aún cuando él le quitaba la mano y se hacía a un lado, comentó.

Mario Pineda comentó que a pesar del daño que había vivido por parte de Pepe y Teo, quienes aseguró, no dejaban de hablar mal de él, los buscó para cerrar ciclos.

El youtuber, harto de que Pepe y Teo hablaran mal de él y de sufrir el ciberbulying generado por comentarios de los miembros de la población LGBTI, los buscó.

Fue en mayo de 2019, que mandó mensaje a Pepe pidiéndole que se vieran para darle solución y ponerle fin a la disputa.

“Hoy en la mañana me dijeron de cosas que dijiste de mí, no te guardo rencor, ni estoy enojado por eso. Pero te pido hablemos para tratar de ponerle fin a todo esto”.

Pero señaló que Pepe le dijo que estaría muy ocupado y que Teo habría salido de viaje, por lo que la plática no se concretó.

Mario Pineda agregó que, a pesar de este mensaje, ambos siguieron halando de él y que incluso youtubers que no conocía le hacían bullying, haciendo comentarios como:

El influencer tachó de destructivas las acciones de Pepe y Teo contra su persona.

“Se me hace tan destructivo abusar de la confianza de una persona tocándolas, exigirles que muestren sus partes, ver sus fotos, tocarte, opinar sobre su cuerpo, tu sexualidad, no tiene por que ocurrir eso…”.

Finalmente, Mario Pineda mencionó que el 10 de agosto, recibió un mensaje por parte de Pepe, en el que se disculpan por el daño que pudieron haberle ocasionado.

Pepe le expuso que nunca fue su intensión hacerlo “sentir incómodo”, y que con el paso del tiempo han cambiado muchas partes de su vida.

Sin embargo, Mario Pineda dijo que no aceptaba sus disculpas y consideró que se vieron en la necesidad de disculparse debido a la situación de ‘Las Chiquirrucas’.

Además, subrayó que esta no sería la primera vez que menciona el daño que le han ocasionado con cantantes y youtubers.

“Tienen miedo de escuchar lo que tengo que decir, no me voy a quedar callado, no tengo porque perdonarlos, no creo en esta disculpa, voy a sanar, pero voy a sanar yo”.

Mario Pineda, influencer.