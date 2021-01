Nath Campos compartió un video en el que revela el abuso sexual que sufrió por parte del youtuber Rix

Nath Campos reveló que fue víctima de abuso sexual por parte del youtuber Ricardo González, mejor conocido como Rix, hace algunos años. De acuerdo con la influencer, Rix, a quien consideraba su amigo, abusó sexualmente de ella cuando se encontraba alcoholizada.

De inmediato sus más de 2.2 millones de seguidores le reiteraron su apoyo. La influencer mencionó que cuando llegó a su departamento en ese entonces, Rix se ofreció a quedarse con ella para ayudarla a subir su habitación.

“Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha” Nath Campos

Nath Campos contó a sus "amigos" lo que había ocurrido, pero todos en su momento lo vieron normal; también mencionó que se sentía sola ya que aseguró que a nadie le importaba por lo que había pasado.

La youtuber mencionó que decidió contar su historia, después de varios años, ya que primero tenía que hablarlo con su familia y tomar terapia.

Nath Campos denunció el abuso sexual después de hablar con su familia

El primero en saberlo fue su hermano Pablo y luego lo reveló a su mamá, y al hacerlo dijo sentirse mucho más tranquila, ya que se sentía muy vulnerable con su familia, quien de inmediato le brindó apoyo.

Finalmente, Nath Campos reveló que se acercó a centros de justicia para la mujer en Ciudad de México, y a la diputada Alessandra Rojo de la Vega quien la ayudo a llevar el proceso.

"Fui a la fiscalía, puse mi denuncia, es uno de los días más difíciles que he vivido en mi vida, si viven algo similar a esto denuncien, me hubiera gustado hacerlo hace varios años pero no me atreví, cuando lo hice no pude dejar de llorar y quería vomitar" Nath Campos

A través de Twitter, amigos y seguidores de Nath Campos se pronunciaron a favor de la influencer y piden que se castigue a 'Rix' por el abuso que ejerció en contra de ella:

NO SE DEBE CANCELAR. SE DEBE ENCARCELAR!



Justicia para Nath Campos. — LA DIVAZA ✨ (@ladivaza) — LA DIVAZA ✨ (@ladivaza) January 22, 2021

Gracias por la confianza. Es un honor en verdad. https://t.co/4994u94X8F — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) January 23, 2021